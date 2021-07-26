"Самый быстрый и очень сильный": эпидемиологи предупредили о новой опасности из-за штамма Дельта

Штамм Дельта активно распространяется по миру / Reuters

Вирусологи и эпидемиологи предрекли новую опасность из-за варианта коронавируса Дельта, который начал активно распространяться по Украине, самой быстрой и самой опасной версией COVID-19.

Как пишет Reuters, согласно данным известных медиков, вакцинационная защита остается очень сильной против тяжелых заболеваний и госпитализаций, вызванных любой версией коронавируса.

Однако появляется все больше свидетельств того, что вариант Дельта способен инфицировать полностью вакцинированных людей с большей скоростью, чем предыдущие версии.

Поэтому, по мнению некоторых специалистов, использование масок, социальное дистанцирование и другие меры могут снова потребоваться даже в странах с широкими кампаниями вакцинации.

"Самый большой риск для мира на данный момент - это Дельта", - сказала микробиолог Шэрон Пикок, руководящая британскими усилиями по секвенированию геномов вариантов коронавируса, назвав его "самым приспособленным и самым быстрым вариантом".

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Штамм Дельта гораздо легче передается от человека к человеку, увеличивая число инфекций и госпитализаций среди непривитых.

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Ранее стало известно, что вслед за Киевом, индийский коронавирус Дельта добрался и до Львовской области. Состояние больных – с положительной динамикой.

Напомним, что дважды вакцинированы люди на 80% защищены от тяжелого течения COVID-19, вызванного штаммом "Дельта".