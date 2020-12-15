Самый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врача

По мнению медика, после использования такого способа человек может практически прекратить волнения по поводу возможного заражения COVID-19.
Для любого человека самый надежный способ установить факт "переболевания" коронавирусом COVID-19 ‒ пойти и сдать ИФА-тест (иммуноферментный анализ) на антитела к инфекции.
Об этом украинский врач-инфекционист Лариса Мороз заявила в комментарии порталу УНН. По ее словам, сразу после того, как человек перенес COVID-19 (пускай даже и в бессимптомном формате), то в его организме производится достаточное число антител, чтобы свести к минимуму возможность повторного заражения коронавирусом.
"Таким образом организм может быть защищен от повторного заражения. Потому, тем, кто переболел, и тем, кто сомневается ‒ необходимо сдать ИФА-тест на антитела перед планированием новогоднего отпуска с путешествиями", ‒ советует врач.
По словам Мороз, если у человека ИФА-тест покажет достаточное количество антител, то он может практически прекратить волнения по поводу возможного заражения COVID-19.
"Если человек болел бессимптомно и хочет не волноваться, то нужно сделать ИФА-тест - и все", - добавила медик.
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