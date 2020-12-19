Сбивать или не сбивать температуру при COVID-19: инфекционист объяснила нюансы

В начале заболевания температуру сбивать нельзя, если для этого нет прямых показаний.
Повышенную температуру на начальной стадии инфекционного процесса сбивать нельзя, так как она является защитой организма, отработанной миллионами лет против любых возбудителей, в том числе и новых.
Об этом заявила одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская в интервью изданию Obozrevatel.
"Это (повышенная температура, - ред.) - и прямая противовирусная защита, синтез интерферона, скорость защитных клеток. И непосредственное воздействие на вирус: при высокой температуре он уменьшает свою способность к воспроизведению", - рассказала Голубовская.
По ее словам, в начале заболевания температуру сбивать нельзя, если для этого нет прямых показаний, таких как инсульт, органические поражения головного мозга или склонность ребенка к судорогам.
"Или же нет сил терпеть ее, либо же она очень высокая. В противном случае, сбивание температуры увеличивает шансы на возникновение иммунологической фазы", - отметила инфекционист.
Голубовская также добавила, что гормональные препараты тоже нельзя назначать без показаний.
"Когда состояние больного становится более тяжелым – у нас получается замкнутый круг. Он уже получает гормоны, клетки иммунной системы работают плохо, а мы вынуждены в этой фазе добавлять еще большую имунносупресивную терапию", - резюмировала врач.
Читайте такжеКак сбивать температуру при COVID-19: врач назвала лучший препарат
Нужно ли сбивать температуру при коронавирусе
- Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий предупредил: если не сбивать температуру при заражении коронавирусом, то состояние пациента может ухудшиться, и его придется лечить уже не дома, а в больнице.
- Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль заявлял, что даже температуру в 37 градусов нужно снижать. Комментируя распространенное утверждение медиков о том, что при повышенной температуре вирус погибает, Бриль отметил: "Это абсолютно безграмотно. Лет 80 назад это считалось правдой. Но нет ни одного научного доказательства этой теории. Есть свежее исследование, которое доказывает, что это неверно".
- Главный врач Пологовского центра первичной медико-санитарной помощи Анна Дуб заявила, что у некоторых зараженных коронавирусом пациентов температура может не повышаться, а падать ниже отметки в 36 градусов.