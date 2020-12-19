Сбивать или не сбивать температуру при COVID-19: инфекционист объяснила нюансы

Голубовская рассказала, нужно ли сбивать температуру при коронавирусе / УНИАН

Повышенную температуру на начальной стадии инфекционного процесса сбивать нельзя, так как она является защитой организма, отработанной миллионами лет против любых возбудителей, в том числе и новых.

Об этом заявила одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская в интервью изданию Obozrevatel.

"Это (повышенная температура, - ред.) - и прямая противовирусная защита, синтез интерферона, скорость защитных клеток. И непосредственное воздействие на вирус: при высокой температуре он уменьшает свою способность к воспроизведению", - рассказала Голубовская.

По ее словам, в начале заболевания температуру сбивать нельзя, если для этого нет прямых показаний, таких как инсульт, органические поражения головного мозга или склонность ребенка к судорогам.

"Или же нет сил терпеть ее, либо же она очень высокая. В противном случае, сбивание температуры увеличивает шансы на возникновение иммунологической фазы", - отметила инфекционист.

Голубовская также добавила, что гормональные препараты тоже нельзя назначать без показаний.

"Когда состояние больного становится более тяжелым – у нас получается замкнутый круг. Он уже получает гормоны, клетки иммунной системы работают плохо, а мы вынуждены в этой фазе добавлять еще большую имунносупресивную терапию", - резюмировала врач.

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Нужно ли сбивать температуру при коронавирусе