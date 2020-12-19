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Сбивать или не сбивать температуру при COVID-19: инфекционист объяснила нюансы

19 декабря 2020, 03:46
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В начале заболевания температуру сбивать нельзя, если для этого нет прямых показаний.

градусник,болезнь
Голубовская рассказала, нужно ли сбивать температуру при коронавирусе / УНИАН

Повышенную температуру на начальной стадии инфекционного процесса сбивать нельзя, так как она является защитой организма, отработанной миллионами лет против любых возбудителей, в том числе и новых.

Об этом заявила одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская в интервью изданию Obozrevatel.

"Это (повышенная температура, - ред.) - и прямая противовирусная защита, синтез интерферона, скорость защитных клеток. И непосредственное воздействие на вирус: при высокой температуре он уменьшает свою способность к воспроизведению", - рассказала Голубовская.

По ее словам, в начале заболевания температуру сбивать нельзя, если для этого нет прямых показаний, таких как инсульт, органические поражения головного мозга или склонность ребенка к судорогам.

"Или же нет сил терпеть ее, либо же она очень высокая. В противном случае, сбивание температуры увеличивает шансы на возникновение иммунологической фазы", - отметила инфекционист.

Голубовская также добавила, что гормональные препараты тоже нельзя назначать без показаний.

"Когда состояние больного становится более тяжелым – у нас получается замкнутый круг. Он уже получает гормоны, клетки иммунной системы работают плохо, а мы вынуждены в этой фазе добавлять еще большую имунносупресивную терапию", - резюмировала врач.

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Нужно ли сбивать температуру при коронавирусе

  • Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий предупредил: если не сбивать температуру при заражении коронавирусом, то состояние пациента может ухудшиться, и его придется лечить уже не дома, а в больнице.
  • Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль заявлял, что даже температуру в 37 градусов нужно снижать. Комментируя распространенное утверждение медиков о том, что при повышенной температуре вирус погибает, Бриль отметил: "Это абсолютно безграмотно. Лет 80 назад это считалось правдой. Но нет ни одного научного доказательства этой теории. Есть свежее исследование, которое доказывает, что это неверно".
  • Главный врач Пологовского центра первичной медико-санитарной помощи Анна Дуб заявила, что у некоторых зараженных коронавирусом пациентов температура может не повышаться, а падать ниже отметки в 36 градусов.
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