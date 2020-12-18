Сбой в производстве Moderna повлек уничтожение 400 тысяч доз вакцины

Moderna уничтожила 400 тысяч доз своей вакцины / Reuters

Американская биотехнологическая компания Moderna полностью уничтожила 400 тысяч доз недавно произведенной собственной вакцины от коронавируса в связи с проблемами, которые возникли в процессе создания препарата.

Как сообщает Bloomberg, такое заявление сделал советник правительства США по вакцинам Монсеф Слауи. Он добавил, что бракованные 400 тысяч доз были частью более крупной партии вакцин размером 1,4 миллиона доз.

По словам специалиста, "подобные сбои характерны для технологических процессов такой сложности". Уточняется, что брак возник из-за проблемы с фильтрацией. Данная проблема является одной из многих, которые могут возникнуть при сложных производственных процессах. Однако такие трудности не повлияют на общий объем производства или его темпы, отметили в компании Moderna.

"Moderna по-прежнему готова произвести запланированные 20 миллионов доз в этом месяце и от 85 до 100 миллионов доз для США в первом квартале 2021 года", — заверил представитель компании Рэй Джордан.

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