"Счастливая" гипоксемия: ученые объяснили загадочный и опасный симптом коронавируса

Зараженные вирусом SARS-CoV-2 нередко страдают из-за тихой или "счастливой" гипоксемии / УНИАН

Тихая гипоксемия – опасный синдром, который проявляется у пациентов, зараженных коронавирусом. Ученые Севильского университета в Испании нашли ему объяснение.

Зараженные вирусом SARS-CoV-2 нередко страдают из-за так называемый тихой или "счастливой" гипоксемии. Этот синдром заключается в заметном снижении уровня кислорода в артериальной крови на фоне пневмонии, однако при этом пациенты не страдают от одышки или учащенного дыхания. Об этом говорится в исследовании, пресс-релиз которого опубликован на EurekAlert!.

"Счастливая" гипоксемия относится к потенциально опасным явлениям, которые могут внезапно переходить в критическое состояние. Обычно у людей с гипоксемией развивается одышка, увеличивающая потребление кислорода организмом. Этот рефлекторный механизм зависит от работы каротидных тел, располагающихся рядом с сонной артерией и стимулирующих работу дыхательного центра.

Исследователи пришли к выводу, что тихая гипоксемия развивается, когда SARS-CoV-2 поражает каротидные тела. На это указывает высокое присутствие рецептора ACE2 у клеток сонной артерии. ACE2 служит для прикрепления коронавируса к заражаемой клетке. Если эта гипотеза подтвердится, то для помощи пациентам могут применяться активаторы каротидных тел, стимулирующие дыхание.

Справка. Гипоксия – это пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях, пишет Википедия. Гипоксия возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом организмом воздухе, крови (гипоксемия) или тканях (при нарушениях тканевого дыхания).

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Напомним: