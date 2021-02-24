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Украина перешла на адаптивный карантин

24 февраля 2021, 07:40
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В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы, в том числе и Киев, попали в желтую.

карантин, локдаун
Сегодня Украина перешла на адаптивный карантин / УНИАН

В среду, 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Министерство здравоохранения уже отправило в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы, в том числе и Киев, попали в желтую, говорится на сайте Минздрава.

Какие области попали в оранжевую карантинную зону:

  • Винницкая;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Закарпатская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Тернопольская.

Оранжевая зона

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности вводят, когда в регионе есть хотя бы один из следующих признаков:

  • превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ;
  • загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 – более 65%;
  • количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;
  • количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – более 20%;
  • уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Красная зона

"Красный" уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более перечисленных выше признаков.

На территории регионов с "красным" уровнем, кроме ограничений, действующих на "желтом" и "оранжевом" уровне также запрещена:

  • работа заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос;
  • работа ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности;
  • работа магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;
  • работа финучреждений, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
  • выполнение работ по сбору и заготовке отходов;
  • осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи);
  • прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Кино- и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), масок;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и т.п.;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
  • работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Карантин в Украине продлен до 30 апреля 2021 года. С 24 февраля вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что из-за критического количества больных коронавирусом на неделю запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов в Ивано-Франковской области. По его словам, рост количества новых инфицированных связан с наплывом туристов.

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