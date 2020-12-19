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Семейные врачи будут тестировать украинцев на коронавирус - Минздрав

19 декабря 2020, 13:56
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Степанов подчеркнул, что соответствующая работа должна быть налажена до 23 декабря.

Коронавирус, симптомы
В Украине семейные врачи будут тестировать людей на коронавирус / Reuters

В Украине семейных врачей обеспечат тестами на антиген к коронавирусу для диагностирования COVID-19 у пациентов, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы изменили алгоритм, предоставили финансирование на семейных врачей. Сейчас мы хотим, чтобы у всех семейных врачей присутствовали тесты на антиген, чтобы они могли сделать соответствующее исследование", - сказал Степанов в ходе брифинга в субботу, 19 декабря.

Министр подчеркнул, что соответствующая работа должна быть налажена до 23 декабря.

Также Степанов обратил внимание на то, что на этой неделе ведомство обновило алгоритм тестирования на наличие коронавируса.

"Мы также добавили скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Они будут проводиться следующим лицам: с подозрением на COVID-19, с признаками других респираторных вирусных инфекций, с признаками пневмонии, гражданам, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем COVID-19, а также возвращающимся из регионов со значительным распространением COVID 19. Также гражданам, подлежащим плановой госпитализации в больнице в связи с другими заболеваниями", - сообщил он.

Министр добавил, что быстрые тесты уже отправили в регионы.

Отметим, за минувшие сутки в Украине было проведено 60 089 тестирований (в том числе методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831). Коронавирус выявили у 11 742 человек.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
  • 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
  • 10 декабря министр здравоохранения Максим Степанов прояснил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Украине. По его словам, в стране будут проводить прививки от COVID-19 людям, которые попадают в группу риска.

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