Семи областям Украины грозит жесткий карантин – Ляшко

Ряд областей нашей страны могут покинуть оранжевую зону карантина, предупредили в Минздраве.
Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что жесткий карантин в Украине грозит семи регионам.
Сейчас семь областей находятся в оранжевой зоне карантина, то есть в ближайшие дни потенциально могут оказаться в красной, поделился замглавы Минздрава на своей странице в Facebook.
Ляшко добавил, что жесткие карантинные ограничения могут ввести в Тернопольской, Луганской, Запорожской, Закарпатской, Житомирской, Донецкой и Винницкой областях.
Власти решили, что регион попадает в красную зону карантина, в частности, если там на протяжении последних трех дней уровень госпитализации на 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек.
Карантин в Украине – что нужно знать
- В марте 2020 года в мире началась пандемия коронавируса COVID-19. Ряд стран начали вводить карантин для борьбы с распространением вируса. Украина ввела карантинные ограничения с 11 марта.
- Сначала в Украине карантин был строгим и всеобщим. Позже ограничительные меры стали адаптивными – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны и доверили судьбу ограничительных мер местным властям.
- В зеленой зоне самые слабые карантинные ограничения, а в красной – самый жесткий карантин.
- В конце 2020-го больных COVID-19 стало намного больше, и власти решили ввести жесткий всеобщий карантин – локдаун был в январе 2021 года.
- После локдауна снова начал действовать адаптивный карантин. В красную зону попали Черновицкая, а также Ивано-Франковская области. Позже на Буковине решили ужесточить карантинные ограничения.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.
Автор: Екатерина Присяжнюк