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Семи областям Украины грозит жесткий карантин – Ляшко

27 февраля 2021, 12:40

Ряд областей нашей страны могут покинуть оранжевую зону карантина, предупредили в Минздраве.

Ляшко назвал регионы Украины, которые могут попасть в красную зону карантина
В Минздраве назвали регионы Украины, которые могут попасть в красную зону карантина / УНИАН

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что жесткий карантин в Украине грозит семи регионам.

Сейчас семь областей находятся в оранжевой зоне карантина, то есть в ближайшие дни потенциально могут оказаться в красной, поделился замглавы Минздрава на своей странице в Facebook.

Ляшко добавил, что жесткие карантинные ограничения могут ввести в Тернопольской, Луганской, Запорожской, Закарпатской, Житомирской, Донецкой и Винницкой областях.

Власти решили, что регион попадает в красную зону карантина, в частности, если там на протяжении последних трех дней уровень госпитализации на 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек.

/ facebook.com/viktor.liashko

Карантин в Украине – что нужно знать

  • В марте 2020 года в мире началась пандемия коронавируса COVID-19. Ряд стран начали вводить карантин для борьбы с распространением вируса. Украина ввела карантинные ограничения с 11 марта.
  • Сначала в Украине карантин был строгим и всеобщим. Позже ограничительные меры стали адаптивными – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны и доверили судьбу ограничительных мер местным властям.
  • В зеленой зоне самые слабые карантинные ограничения, а в красной – самый жесткий карантин.
  • В конце 2020-го больных COVID-19 стало намного больше, и власти решили ввести жесткий всеобщий карантин – локдаун был в январе 2021 года.
  • После локдауна снова начал действовать адаптивный карантин. В красную зону попали Черновицкая, а также Ивано-Франковская области. Позже на Буковине решили ужесточить карантинные ограничения.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.

Виктор Ляшко карантин в Украине
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