Семи областям Украины грозит жесткий карантин – Ляшко

В Минздраве назвали регионы Украины, которые могут попасть в красную зону карантина / УНИАН

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что жесткий карантин в Украине грозит семи регионам.

Сейчас семь областей находятся в оранжевой зоне карантина, то есть в ближайшие дни потенциально могут оказаться в красной, поделился замглавы Минздрава на своей странице в Facebook.

Ляшко добавил, что жесткие карантинные ограничения могут ввести в Тернопольской, Луганской, Запорожской, Закарпатской, Житомирской, Донецкой и Винницкой областях.

Власти решили, что регион попадает в красную зону карантина, в частности, если там на протяжении последних трех дней уровень госпитализации на 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек.

/ facebook.com/viktor.liashko

Карантин в Украине – что нужно знать

В марте 2020 года в мире началась пандемия коронавируса COVID-19. Ряд стран начали вводить карантин для борьбы с распространением вируса. Украина ввела карантинные ограничения с 11 марта.

Сначала в Украине карантин был строгим и всеобщим. Позже ограничительные меры стали адаптивными – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны и доверили судьбу ограничительных мер местным властям.

В зеленой зоне самые слабые карантинные ограничения, а в красной – самый жесткий карантин.

В конце 2020-го больных COVID-19 стало намного больше, и власти решили ввести жесткий всеобщий карантин – локдаун был в январе 2021 года.

После локдауна снова начал действовать адаптивный карантин. В красную зону попали Черновицкая, а также Ивано-Франковская области. Позже на Буковине решили ужесточить карантинные ограничения.