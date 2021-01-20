Шкарлет назвал главное условие продления карантина в школах

Сергей Шкарлет / УНИАН

Адаптивный карантин в украинских школах будет действовать 28 февраля 2021 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, при адаптивном карантине учреждения образования будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе.

"Мы надеемся, что большая часть страны перейдет на нормальное обучение, будет и смешанная форма, в зависимости от заболеваемости. Смешанная – это если в классе более 50% детей заболело, то они переходят на самоизоляцию и дистанционный режим", - пояснил глава МОН.

Он уточнил, что на сегодня много местных органов власти согласовало ситуацию, когда часть предметов (физкультура, изобразительное искусство, трудовое обучение), переходят в режим дистанционного обучения, а остальные идут в обычном.

Шкарлет добавил, что Кабмин в полном объеме поддерживает решение о завершении жесткого карантина 25 января: "Продолжаются консультации с профильным министерством, так как карантинные ограничения устанавливает Минздрав. Думаю, мы найдем совместную позицию".

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, когда в Киеве возобновится обучение в школах после жесткого карантина.

По его словам, столичная власть настроена вернуть школьников в учебные классы с 25 января.

Возобновление учебного процесса в школах: