Шкарлет назвал главное условие продления карантина в школах

В школах часть предметов будут вестись в режиме дистанционного обучения.
Адаптивный карантин в украинских школах будет действовать 28 февраля 2021 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, при адаптивном карантине учреждения образования будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе.
"Мы надеемся, что большая часть страны перейдет на нормальное обучение, будет и смешанная форма, в зависимости от заболеваемости. Смешанная – это если в классе более 50% детей заболело, то они переходят на самоизоляцию и дистанционный режим", - пояснил глава МОН.
Он уточнил, что на сегодня много местных органов власти согласовало ситуацию, когда часть предметов (физкультура, изобразительное искусство, трудовое обучение), переходят в режим дистанционного обучения, а остальные идут в обычном.
Шкарлет добавил, что Кабмин в полном объеме поддерживает решение о завершении жесткого карантина 25 января: "Продолжаются консультации с профильным министерством, так как карантинные ограничения устанавливает Минздрав. Думаю, мы найдем совместную позицию".
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Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, когда в Киеве возобновится обучение в школах после жесткого карантина.
По его словам, столичная власть настроена вернуть школьников в учебные классы с 25 января.
Возобновление учебного процесса в школах:
- Ранее глава МОН Сергей Шкарлет заявил о том. что после завершения жесткого карантина ученики 9 и 11 классов в случае благоприятной эпидемиологической ситуации смогут вернуться к полноценному обучению в школах.
- Возвращение учеников 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждой отдельной области.
- В случае, если в регионе будут повышены показатели, ученики будут учиться по смешанной форме обучения.
- Если показатели будут в норме, учащиеся выпускных классов смогут вернуться за школьные парты после 24 января.
- Есть вероятность восстановления полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов.