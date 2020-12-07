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Школы, детсады и вузы – на замок: в Минздраве раскрыли сценарий локдауна

7 декабря 2020, 16:55
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Игорь Кузин рассказал о работе общественного транспорта во время локдауна.

Карантина
В Украине планируют ужесточить карантин / УНИАН

Эффективный сценарий локдауна – это прекращение работы всех сфер, за исключением жизненно необходимых: торговля пищевыми продуктами, здравоохранение, деятельность правоохранителей и тому подобное.

Как заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью Лиге, в Минздраве исходят из того, что должна быть приостановлена работа школ, университетов, празднований вроде новогодних елок, общественное питание.

"Когда мы говорим о пищевых зонах в ТРЦ, например, там высокий риск, потому что трудно в маске есть", - отметил он.

В ответ на вопрос, какого именно локдауна ожидать украинцам, и.о. гендиректора ЦОЗ сказал: "Проговаривалось несколько блоков. Это остановка развлекательных заведений, дискотек, аренды залов под корпоративы, праздники и тому подобное. Остановка учебных заведений - школы, сады, университеты. Дальше - спортзалы за исключением занятий, которые можно проводить на улице. Запрет всех массовых скоплений, выставок, концертов и т.д.".

Также он отметил, что в отношении общественного транспорта продолжались оживленные дискуссии.

"Была идея ограничить его работу до 19:00. Но остановились на том, что любое ограничение общественного транспорта - тяжелый процесс и может привести к чрезмерному скоплению людей. Вероятнее всего, окончательное решение будет таким, что общественный транспорт продолжает работу, но со строгим соблюдением карантинных правил: маски, ограничение количества людей в салоне", - добавил он.

Читайте такжеПолный локдаун в январе: в Кабмине предупредили о жестких ограниченияхКузин отметил, что такое же ограничение будет касаться кинотеатров, магазинов непродовольственных товаров, заведений питания, которые будут работать по доставке или по услуге "с собой". Салоны красоты или парикмахерские будут работать только по предварительной записи.

"Дополнительные разъяснения или точечные рекомендации планировали разработать для зимних курортов. Понимаем, что многие люди поедут на горнолыжные. Для них планировали дополнительные рекомендации, чтобы они работали только как гостиницы, без дискотек, празднований, корпоративов и т.д.", - сообщил он.

Кроме того, и.о. гендиректора ЦОЗ подчеркнул, что отдельные рекомендации будут разработаны для рождественских ярмарок.

"Планировалось, что они будут работать как магазины, без питания или с предварительно упакованной едой и расстоянием между точками продаж, чтобы не было скопления", - сказал он.

При этом Кузин отметил, что окончательные рекомендации будут обнародованы, когда Кабмин определится с форматом локдауна, поэтому точно сказать, будут ли новогодние концерты на улице, пока он не может.

Читайте такжеВ Кабмине назвали ограничения в работе общественного транспорта во время локдауна

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

  • 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
  • В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
  • 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня".
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