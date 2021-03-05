Школы еще трех городов Украины переходят на "дистанционку"

Школьники трех городов переходят на дситанционку / УНИАН

В трех городах Украины - Львове, Одессе и Ужгороде, школьники переходят на дистанционное обучение из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщают местные агентства Думская и Zaxid.Net.

В Одессе дистанционное обучение в школах начнется 15 марта. Из дома будут учиться ученики средних и старших классов одесских школ, а вот начальные классы хотят позже отправить на каникулы.

"Планируем, что с 15 по 19 марта 5-11 классы будут учиться дистанционно, а потом объявим каникулы для 1-11 классов с 22 по 26 марта. Классы начальной школы также могут по решению родителей и учителей учиться дистанционно", - заявили в Одесском городском совете.

Во Львове дистанционное обучение вводят уже на следующей неделе. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила отправить на дистанционку все учебные заведения области 9 марта. Кроме того, областные власти рекомендовали школам начать весенние каникулы с 15 марта.

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Со следующего вторника, 9 марта, на дистанционном обучении будут и ученики 5-11 классов школ Ужгорода. Ученики начальных классов продолжат ходить в школу. Дистанционное обучение в ужгородских школах продлится до 12 марта.

Во всех случаях решение не касается дошкольных учреждений. Детские садики продолжат работать в обычном режиме.

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