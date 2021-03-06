УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Школы Украины переводят на "дистанционку": в каких областях и когда

6 марта 2021, 12:09
Прослушать новость
Остановить

Из-за ухудшения эпидситуации и распространения COVID-19 школы отправляют на дистанционное обучение или на каникулы в ряде регионов.

Школа
Украинских школьников переводят на дистанционное обучение / УНИАН

В ряде областей Украины школьников переводят на дистанционное обучение из-за роста числа зараженных коронавирусом.

Уже на дистанционном обучении находятся ученики областей из "красной" зоны карантина. Кроме того 5 марта областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение перевести на дистанционное обучение школы во Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Школьники Львовщины переходят на "дистанционку" с 9 марта. Также с 15 марта школам рекомендовали объявить каникулы.

"По итогам заседания комиссии заведениям общего среднего, внешкольного, профессиональной предвысшего и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта рекомендуют перейти на удаленный режим обучения", - говорится в сообщении.

На "дистанционку" перевели учеников средних и старших классов в Закарпатской области. При этом ученикам 1-4 классов разрешено посещение школ. Также открытыми остаются детские сады.

В Одессе ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение с 15 по 19 марта. С 22 по 26 марта в одесских школах будут каникулы. Ученики младших классов также смогут учиться дистанционно, если так захотят их родители.

В Винницкой области на дистанционное обучение еще 3 марта перевели учеников 1-4 классов.

"Красная" зона карантина

В "красной" зоне карантина уже находятся Черновицкая, Житомирская и Ивано-Франковская области.

6 марта стало известно, что Закарпатскую область также внесли в этот список. Дополнительные ограничения вводятся в области с 8 марта.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Читайте такжеМного внезапных смертей: врач рассказала, как изменилось течение COVID

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украине два дня подряд число подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч. По состоянию на утро 5 марта, выявлены 10 155 новых случаев коронавирусной болезни.
  • По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине были выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса. Его выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Оба пациента находятся под наблюдением медиков.
  • В Кабмине назвали предпосылки для введения жесткого локдауна в Украине.
  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • Инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова считает, что украинцам стоит готовиться к введению очередного локдауна в стране. По ее словам, ужесточить карантин могут уже в течение нескольких недель.

коронавирус в Украине карантин в Украине карантин в школах коронавирус новости карантин новости карантинные зоны карантин 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Школы Украины переводят на «дистанционку»: в каких областях и когда». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Комаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной CovishieldКомаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной Covishield Шмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдаунеШмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдауне В Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShieldВ Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield СМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕССМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"
Следующий материал

Последние новости

13:27
Стало известно, к чему США будут подталкивать Украину
13:18
В Украине обновили зоны карантина: где Киев и что с красной зоной Видео
12:45
Гороскоп на 6 марта для всех: заразная болезнь и запрет на мясо Видео
12:36
Украина обратилась к США по поводу Донбасса и НАТО Видео
12:26
В Киеве за сутки обнаружили почти 700 случаев заражения коронавирусом Видео
Реклама
12:17
Врач объяснил вспышку COVID-19 в Украине и дал советы украинцам Видео
12:10
В моду на 2021 год вернулись купальники с потрясающими ретро принтами Фото
12:09
Школы Украины переводят на "дистанционку": в каких областях и когда Видео
11:59
Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ Видео
11:40
Почему в Кабмине заговорили о локдауне и когда введут
11:19
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Польше
11:07
Словакия отказалась возвращать России вакцину несмотря на скандал Видео
10:36
Стало известно о состоянии пострадавших в Польше украинцев
10:25
Почему шутка словацкого премьера - оговорка про Фрейду мнение
10:11
Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6
09:51
Много внезапных смертей: врач рассказала, как изменилось течение COVID Видео
09:43
Витренко рассказал, когда Украина отделится от энергосистемы России Видео
09:24
В моду входит удлиненная челка на бок с эффектом омоложения Видео
09:02
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: много жертв и пострадавших
08:53
Три причины, почему Украине не светит НАТО мнение
Реклама
08:28
Кому готовиться к снегу и морозу: синоптик озвучил прогноз на сегодня Видео
08:22
За сутки в Украине выявили еще 9 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
08:19
Поломанные вибраторы как отражение кризиса Второй украинской республики мнение
07:57
На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП с участием копа
07:26
В США начали давить на Байдена ради санкций против Северного потока-2 Видео
07:16
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
06:30
От "Венеции" до пустыни: куда поехать на выходные 8 Марта в Украине Видео
06:28
США подключат к ситуации по Донбассу, но при одном условии – эксперт Видео
05:51
"Готовы набить морду": Кравчук пригрозил России из-за Донбасса Видео
05:46
Повар из Италии раскрыла секрет идеальных макарон Видео
05:35
Земному знаку Зодиака грозит потеря огромной суммы – астролог Видео
05:02
Какая еда сильнее всего ударяет по сердцу Видео
04:30
Украине грозит "катастрофа" с COVID-19, локдаун неизбежен – эксперт Видео
03:29
Избавит от рецидивов: представлено новое лекарство от цистита Видео
01:45
С какими болезнями поможет справиться цедра - ответ медиков Видео
01:30
Выяснились скандальные детали покупки Украиной вакцины CoviShield Видео
01:16
Ученые назвали идеальную закуску к вину Видео
01:10
Кравчук объявил об ультиматуме по Донбассу и сделал предупреждение РФ Видео
05 марта, пятница
23:55
Названа главная опасность "британского" штамма коронавируса
23:44
Ярый критик России из ЕС Латвия назвала условие закупки Спутник V Видео
Реклама
23:26
Школы еще трех городов Украины переходят на "дистанционку" Видео
23:00
Стало известно о переносе матча Динамо – Минай в Киев
22:49
Ужгород ужесточает карантин: обнародован полный список запретов Видео
22:39
Яичная диета: стоит ли ее пробовать Видео
22:24
Социологи выяснили, кому из политиков украинцы наиболее доверяют
22:21
Может ли аллергия вызывать температуру: врач раскрыл карты Видео
22:05
В Киеве на выходных мороз будет сильнее "щипаться" – синоптик Видео
22:03
На Одесчине парень рубанул отца топором из-за денег Видео
21:48
Астролог назвал лучшие дни марта для романтических знакомств Видео
21:44
В Офисе Зеленского рассказали, какой удар США должны нанести по России Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять