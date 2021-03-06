Школы Украины переводят на "дистанционку": в каких областях и когда

Украинских школьников переводят на дистанционное обучение / УНИАН

В ряде областей Украины школьников переводят на дистанционное обучение из-за роста числа зараженных коронавирусом.

Уже на дистанционном обучении находятся ученики областей из "красной" зоны карантина. Кроме того 5 марта областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение перевести на дистанционное обучение школы во Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Школьники Львовщины переходят на "дистанционку" с 9 марта. Также с 15 марта школам рекомендовали объявить каникулы.

"По итогам заседания комиссии заведениям общего среднего, внешкольного, профессиональной предвысшего и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта рекомендуют перейти на удаленный режим обучения", - говорится в сообщении.

На "дистанционку" перевели учеников средних и старших классов в Закарпатской области. При этом ученикам 1-4 классов разрешено посещение школ. Также открытыми остаются детские сады.

В Одессе ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение с 15 по 19 марта. С 22 по 26 марта в одесских школах будут каникулы. Ученики младших классов также смогут учиться дистанционно, если так захотят их родители.

В Винницкой области на дистанционное обучение еще 3 марта перевели учеников 1-4 классов.

"Красная" зона карантина

В "красной" зоне карантина уже находятся Черновицкая, Житомирская и Ивано-Франковская области.

6 марта стало известно, что Закарпатскую область также внесли в этот список. Дополнительные ограничения вводятся в области с 8 марта.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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