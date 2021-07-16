Шмыгаль назвал четыре страны ЕС, которые признали украинские COVID-сертификаты

Шмыгаль назвал четыре страны, которые признали украинские COVID-сертификаты / УНИАН

Украинский сертификат о вакцинации против коронавируса уже согласились признать несколько стран Европы. Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время часа вопросов к правительству в ходе заседания Верховной Рады 16 июля Шмыгаль напомнил, что украинские сертификаты вакцинации начали работать с 1 июля.

"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских ковид-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что цель ближайшего времени - расширить действие географии сертификатов.

"Этим активно занимается Министерство иностранных дел", - подытожил Шмигаль.

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COVID-паспорта - о чем сообщалось ранее:

В марте Евросоюз начал консультации по вопросу создания электронных сертификатов вакцинации с целью открытия границ. Отмечалось, что лица, которые сделали прививки вакцинами, не признанными в ЕС, не смогут пересекать границы стран наднационального объединения.

Как указывали СМИ, ЕС признает три препарата от коронавируса –– Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. В списках европейского регулятора нет вакцин Covishield и CoronaVac, которыми прививаются украинцы.

Систему ковид-паспортов запустили в ЕС с 1 июля. В документ, который нужен для пересечения границ европейских государств, вносятся сведения о вакцинации человека и информация о том, перенес ли он COVID-19.

Подробнее о коронавирусных сертификатах можете узнать в сюжете ТСН:

Украина также запустила сертификаты вакцинации с 1 июля. Евросоюз признает только две вакцины, которыми прививаются украинцы – Pfizer и AstraZeneca. Те украинцы, которые привились препаратом Covishield, могут поехать только в Германию, Испанию, Австрию, Словакию, Грецию, Ирландию и Эстонию.