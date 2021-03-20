Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от российской вакцины

Вакцина Спутник V не прошла необходимые стадии клинических исследований, сказал премьер-министр Украины.
Глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль в интервью немецким СМИ назвал две причины отказа от закупки российской вакцины от коронавируса Спутник V. Он подчеркнул, что между двумя странами продолжается военный конфликт.
"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин мирового класса. На сегодняшний день с шестью из них подписаны предварительные контракты, а в Украине уже утверждены три вакцины против COVID-19. Это AstraZeneca, Pfizer-Biontech и Sinovac. Вскоре мы ожидаем первой доставки от Pfizer-Biontech в рамках инициативы Covax, в которой Германия является одним из важнейших доноров во всем мире. Что касается российской вакцины, мы фактически не видим в Украине возможности использовать Sputnik V на данный момент, и для этого есть несколько причин", - сказал Шмыгаль в интервью Bild.
По его словам, вакцина Спутник V не прошла необходимые стадии клинических исследований - это первая причина.
"И вторая причина - это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - добавил он.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса Спутник V в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.