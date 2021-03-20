Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от российской вакцины / УНИАН

Глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль в интервью немецким СМИ назвал две причины отказа от закупки российской вакцины от коронавируса Спутник V. Он подчеркнул, что между двумя странами продолжается военный конфликт.

"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин мирового класса. На сегодняшний день с шестью из них подписаны предварительные контракты, а в Украине уже утверждены три вакцины против COVID-19. Это AstraZeneca, Pfizer-Biontech и Sinovac. Вскоре мы ожидаем первой доставки от Pfizer-Biontech в рамках инициативы Covax, в которой Германия является одним из важнейших доноров во всем мире. Что касается российской вакцины, мы фактически не видим в Украине возможности использовать Sputnik V на данный момент, и для этого есть несколько причин", - сказал Шмыгаль в интервью Bild.

По его словам, вакцина Спутник V не прошла необходимые стадии клинических исследований - это первая причина.

"И вторая причина - это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - добавил он.

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