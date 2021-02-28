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Шмыгаль назвал сроки прививки от коронавируса всех желающих в Украине

28 февраля 2021, 16:14

Премьер-министр напомнил о контрактах на поставку 30 млн доз вакцин в Украину.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о перспективах вакцинации от коронавируса в Украине.

Первыми, согласно утвержденному плану, вакцину получили медицинские работники, а также военнослужащие в Луганской области, написал он в своем Facebook.

Премьер-министр напомнил о том, что уже контрактами подтверждены поставки 30 млн доз вакцин в Украину. При этом он отметил, что Украина продожает вести переговоры с производителями вакцин от COVID-19.

В то же время глава Кабмина очертил сроки, когда все желающие в Украине смогут получить прививку о коронавируса.

"Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это - наш путь к возвращению к привычной жизни", - добавил Шмыгаль.

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Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
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