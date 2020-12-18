Шмыгаль назвал сроки старта вакцинации украинцев от COVID-19

В Украине планируют вакцинировать 50% населения, заявил премьер-министр.
Украина ожидает первые вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 в феврале, а в марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в парламенте, трансляция которого проходила на сайте Рады.
По его словам, первые вакцины ожидаются уже в феврале, и для этого ведутся переговоры непосредственно с производителями вакцин и руководством стран, где такие вакцины будут производиться или уже законтрактованы.
"Мы планируем первые партии вакцин получить в феврале, и бесплатную вакцинацию врачей, которые соответственно работают на передовой, борются с COVID-19, мы планируем начинать в феврале.
В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет", - добавил Шмыгаль.
Он пояснил, что основной задачей плана вакцинации является охват вакцинацией против COVID-19 50% населения Украины - почти 21 млн человек.
По его словам, в первую очередь будут вакцинировать:
- медицинских работников, включая лиц, которые непосредственно участвуют в мероприятиях по противодействию COVID-19;
- военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил;
- работников социальной сферы, включая соцработников, лиц, проживающих в учреждениях предоставления долгосрочного ухода и поддержки, и персонал таких заведений;
- работников критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, военнослужащих ВСУ, МВД;
- учителей и других работников сферы образования;
- пожилых людей (60 лет и старше), которые находятся в группах риска.
Кроме того, как сказал Шмыгаль, вакцинацию планируют проводить на базе существующих кабинетов вакцинации, а также для этого предусматривается создание мобильных бригад и привлечение сети семейных врачей.
Напомним, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения.
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В то же время по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.
Вакцина от коронавируса для Украины:
- 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
- Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
- Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
- В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.