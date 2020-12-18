УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Шмыгаль назвал сроки старта вакцинации украинцев от COVID-19

18 декабря 2020, 12:48
Прослушать новость
Остановить

В Украине планируют вакцинировать 50% населения, заявил премьер-министр.

Вакцина
В Украине планирую начать вакцинацию от COVID-19 / Reuters

Украина ожидает первые вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 в феврале, а в марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в парламенте, трансляция которого проходила на сайте Рады.

По его словам, первые вакцины ожидаются уже в феврале, и для этого ведутся переговоры непосредственно с производителями вакцин и руководством стран, где такие вакцины будут производиться или уже законтрактованы.

"Мы планируем первые партии вакцин получить в феврале, и бесплатную вакцинацию врачей, которые соответственно работают на передовой, борются с COVID-19, мы планируем начинать в феврале.

В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет", - добавил Шмыгаль.

Он пояснил, что основной задачей плана вакцинации является охват вакцинацией против COVID-19 50% населения Украины - почти 21 млн человек.

По его словам, в первую очередь будут вакцинировать:

  • медицинских работников, включая лиц, которые непосредственно участвуют в мероприятиях по противодействию COVID-19;
  • военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил;
  • работников социальной сферы, включая соцработников, лиц, проживающих в учреждениях предоставления долгосрочного ухода и поддержки, и персонал таких заведений;
  • работников критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, военнослужащих ВСУ, МВД;
  • учителей и других работников сферы образования;
  • пожилых людей (60 лет и старше), которые находятся в группах риска.

Кроме того, как сказал Шмыгаль, вакцинацию планируют проводить на базе существующих кабинетов вакцинации, а также для этого предусматривается создание мобильных бригад и привлечение сети семейных врачей.

Напомним, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения.

Читайте такжеУкраине "светит" только 2 млн доз вакцины от коронавируса - Bloomberg

В то же время по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

Вакцина от коронавируса для Украины:

  • 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
  • Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
  • Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
  • В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
  • 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
  • Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.
Вакцина новости Украины Денис Шмыгаль вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Шмыгаль назвал сроки старта вакцинации украинцев от COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Самый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врачаСамый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врача Коронавирус в Украине установил положительный рекордКоронавирус в Украине установил положительный рекорд Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженныхКоронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных Коронавирус в Украине: число новых диагнозов за сутки резко изменилосьКоронавирус в Украине: число новых диагнозов за сутки резко изменилось Антирекорд: впервые за сутки более трех тысяч украинцев с COVID-19 попали в больницыАнтирекорд: впервые за сутки более трех тысяч украинцев с COVID-19 попали в больницы
Следующий материал

Последние новости

14:12
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
13:55
Знакомимся с игровым процессом шутера Back 4 Blood от авторов культовой Left 4 Dead Видео
13:55
Крушение Ан-26 с курсантами: вручено подозрение командующему Воздушными силами ВСУ Видео
13:47
Семейка Крудс 2 - украинские актеры озвучки поделились впечатлениями от ленты
13:45
Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя Видео
Реклама
13:43
Песков обвинил Украину в жесточайшей блокаде Донбасса Видео
13:39
Обнародовал версию боевиков: Арестович влип в новый скандал и признался в дезинформации Видео
13:30
В Минздраве сделали заявление о вакцине Украины от COVID-19 Видео
13:17
От Бога войны до Ведьмака: опубликован Топ-100 лучших игр десятилетия
13:05
Самые распространенные симптомы коронавируса - список ВОЗ
12:48
Шмыгаль назвал сроки старта вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
12:38
Айва и полезные свойства: усиливает иммунитет и борется с язвой Видео
12:32
Рада назначила нового министра по делам ветеранов
12:29
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
12:28
Алиев поддержал Пашиняна и сделал заявление по Нагорному Карабаху Видео
12:26
Астрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год Быка
12:12
Маша Ефросинина заболела коронавирусом и сообщила о состоянии
12:01
Гороскоп на 18 декабря для всех: применение дара, выгода от сделок и сброс балласта Видео
11:57
Опасный "коктейль" грипп и COVID-19: врач оценила вероятность одновременного заражения Видео
11:53
Перші ластівки 2 сезон - полный список песен из сериала Видео
Реклама
11:49
Санкции Украины против России: какие товары попали в список
11:24
"Серьезный удар по Украине": в КГБ Беларуси готовятся к "горячей войне" Видео
11:06
В России гневно отреагировали на запрет Путину посещать Олимпийские игры
11:03
Вакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компании
10:57
Диетолог раскрыла удивительную пользу фиников Видео
10:49
"Обойти де*ьмо": Кулеба объяснил игнорирование пророссийских каналов Видео
10:45
Застукали во время секса: украинская артистка сделала признание
10:18
В Бразилии придумали наказание за отказ от прививки против COVID-19 Видео
10:18
Новый удар по России: Путину запретили посещать Олимпиаду и мировые соревнования
10:17
В экранизации Borderlands сыграет знаменитый комик и любимец публики
10:17
Витамины для зимы: что нужно каждому организму Видео
10:05
Мэр и мем Харькова: как Кернес стал гением политического выживания мнение
09:58
Симптомы рака мочевого пузыря: цвет мочи может указывать на смертельную болезнь Видео
09:57
Провал акцизной поправки будет стоить госбюджету 3-5 млрд грн
09:56
"Это в ее интересах": Кулеба поставил условие Тихановской из-за Крыма Видео
09:30
Перші Ластівки Zалежні: чем закончился 2 сезон - объяснение концовки
09:16
Разумков объяснил, почему Украине не нужна российская вакцина от коронавируса Видео
09:12
Коронавирус в Украине 18 декабря: поставлены почти 13 тыс. новых диагнозов Видео
09:08
Cyberpunk 2077 нельзя купить для PlayStation, игру вышвырнули из магазина
09:06
Пилатес или йога: названа лучшая тренировка для похудения и сжигания калорий Видео
Реклама
09:04
Жесткий карантин в Украине: в Минобразования раскрыли планы по работе школ Видео
09:02
Когда отменят карантин: Шмыгаль дал неутешительный прогноз Видео
08:56
Харьков без мэра: в ЦИК предупредили о проблемах с выборами после смерти Кернеса Видео
08:44
Коронавирус - только первая фаза погружения мира в новое средневековье мнение
08:41
Грецкий орех: сильный "борец" против рака и давления Видео
08:39
Коронавирус вывел Киев на первое место в Украине по числу новых зараженных за сутки Видео
08:16
Ученые рассказали, где самый высокий риск заражения COVID-19 Видео
07:54
COVID-19 в мире установил абсолютный рекорд по количеству заражений в сутки Видео
07:45
Учащенное сердцебиение: когда обращаться к врачу Видео
07:36
Режим Лукашенко получил поддержку силовиков России в Беларуси Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять