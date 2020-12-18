Шмыгаль назвал сроки старта вакцинации украинцев от COVID-19

В Украине планирую начать вакцинацию от COVID-19 / Reuters

Украина ожидает первые вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 в феврале, а в марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в парламенте, трансляция которого проходила на сайте Рады.

По его словам, первые вакцины ожидаются уже в феврале, и для этого ведутся переговоры непосредственно с производителями вакцин и руководством стран, где такие вакцины будут производиться или уже законтрактованы.

"Мы планируем первые партии вакцин получить в феврале, и бесплатную вакцинацию врачей, которые соответственно работают на передовой, борются с COVID-19, мы планируем начинать в феврале.

В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет", - добавил Шмыгаль.

Он пояснил, что основной задачей плана вакцинации является охват вакцинацией против COVID-19 50% населения Украины - почти 21 млн человек.

По его словам, в первую очередь будут вакцинировать:

медицинских работников, включая лиц, которые непосредственно участвуют в мероприятиях по противодействию COVID-19;

военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил;

работников социальной сферы, включая соцработников, лиц, проживающих в учреждениях предоставления долгосрочного ухода и поддержки, и персонал таких заведений;

работников критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, военнослужащих ВСУ, МВД;

учителей и других работников сферы образования;

пожилых людей (60 лет и старше), которые находятся в группах риска.

Кроме того, как сказал Шмыгаль, вакцинацию планируют проводить на базе существующих кабинетов вакцинации, а также для этого предусматривается создание мобильных бригад и привлечение сети семейных врачей.

Напомним, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения.

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В то же время по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

Вакцина от коронавируса для Украины: