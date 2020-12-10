Шмыгаль объяснил, как карантин выходного дня ударил по занятости украинцев

В Украине официально зарегистрировано 420 тысяч безработных - Шмыгаль / УНИАН

За период действия карантина выходного дня в Украине ухудшилась занятость населения, что фактически привело ко второму пику безработицы в стране. Сегодня на территории страны зарегистрировано 420 тысяч безработных.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию Украинская правда, комментируя результаты усиления противоэпидемиологических мероприятий на выходных.

По словам главы правительства, карантинные меры по субботам и воскресеньям привели к ухудшению ситуации с занятостью населения. За данный период число безработных в стране увеличилось на 24 тысячи.

"Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас была 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396. Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла", - сказал Шмыгаль.Читайте такжеНовый карантин в Украине: в Кабмине сделали заявление о работе транспорта

Также он добавил, что экономика Украины, в целом, от карантина выходного дня не пострадала. Однако возникла проблема занятости – фактически зафиксирован второй пик обращений по безработице в стране.

"ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы и карантин выходного дня", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Карантин в Украине