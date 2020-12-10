Шмыгаль объяснил, как карантин выходного дня ударил по занятости украинцев

В целом, карантин выходного дня серьезно на экономику Украины не повлиял, утверждает Денис Шмыгаль.
За период действия карантина выходного дня в Украине ухудшилась занятость населения, что фактически привело ко второму пику безработицы в стране. Сегодня на территории страны зарегистрировано 420 тысяч безработных.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию Украинская правда, комментируя результаты усиления противоэпидемиологических мероприятий на выходных.
По словам главы правительства, карантинные меры по субботам и воскресеньям привели к ухудшению ситуации с занятостью населения. За данный период число безработных в стране увеличилось на 24 тысячи.
"Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас была 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396. Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла", - сказал Шмыгаль.Читайте такжеНовый карантин в Украине: в Кабмине сделали заявление о работе транспорта
Также он добавил, что экономика Украины, в целом, от карантина выходного дня не пострадала. Однако возникла проблема занятости – фактически зафиксирован второй пик обращений по безработице в стране.
"ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы и карантин выходного дня", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Карантин в Украине
- Карантин выходного дня действовал на территории Украины с 14 по 29 ноября. В этот период по субботам и воскресеньям в стране действовал запрет на работу заведений общепита и развлекательной сферы.
- Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантинные меры на выходных оказались неэффективными из-за общего ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 на территории страны. Такие меры работают только в том случае, если коронавирусная ситуация стабилизируется.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении на территории страны усиленного карантина на период с 8 по 24 января. Такие меры связаны с попыткой не допустить начала второй волны коронавирусной инфекции в Украине.
- Правительство продлило общенациональный карантин в Украине до 1 марта. До весны украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны.