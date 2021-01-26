Шмыгаль объявил, когда решится вопрос с вакциной от COVID-19 для Украины

Украина подала уже все необходимые документы для получения вакцин первой волны.
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что решение COVAX по передаче Украине вакцины первой волны ожидается до 1 февраля. Киев со свой стороны все необходимые документы для получения препарата уже направил.
"В случае положительного решения получим в феврале от 100 до 200 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer", – сообщил премьер-министр в ходе своего выступления в Верховной Раде.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус уже заявил, что COVAX может начать распространяться вакцины от коронавируса уже в феврале. Однако для этого еще нужно заключить соглашение с фармацевтической компанией Pfizer.
Вакцинация в Украине - последние новости:
- Шмыгаль уточнил, сколько всего вакцин от COVID-19 закупит Украина. В ближайшее время будет поставлен 1 млн доз вакцины от коронавируса.
- Заместитель министра здравоохранения Максима Степанова, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что до марта 2022-го 23 млн граждан в Украине планируют сделать по две прививки от коронавируса.
- Согласно соцопросам, сделать прививку от коронавирусной инфекции готовы только 39% украинцев в том случае, если препарат появится в свободной продаже, около 56% не готовы прививаться при таком условии. Пройти процедуру даже на бесплатной основе не готовы 52% украинцев, в то время как 43% не откажутся от прививки.
Автор: Диана Беловодская