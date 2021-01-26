Шмыгаль объявил, когда решится вопрос с вакциной от COVID-19 для Украины

Вакцинация от коронавируса - названа важная дата / Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что решение COVAX по передаче Украине вакцины первой волны ожидается до 1 февраля. Киев со свой стороны все необходимые документы для получения препарата уже направил.

"В случае положительного решения получим в феврале от 100 до 200 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer", – сообщил премьер-министр в ходе своего выступления в Верховной Раде.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус уже заявил, что COVAX может начать распространяться вакцины от коронавируса уже в феврале. Однако для этого еще нужно заключить соглашение с фармацевтической компанией Pfizer.

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