Шмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июня

Шмыгаль посоветовал украинцам оставаться дома на майские праздники и во время Пасхи / УНИАН

Кабинет министров в среду, 21 апреля, принял решение о продлении общенационального карантина в Украине до 30 июня. Власти призывают украинцев внимательно относиться к требованиям карантинного режима и по возможности оставаться дома на период майских праздников и Пасхи. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, продолжает карантин", - объявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, которое состоялось в среду, 21 апреля.

По его словам, в стране продлен режим чрезвычайной ситуации, из которого следует, что власти обязаны быть готовыми к противостоянию явлениям, связанным с эпидемией коронавирусной инфекции, а граждане должны тщательно соблюдать противоэпидемиологические ограничения.

"Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких", - добавил премьер.

Также он предупредил украинцев о соблюдении карантинных мероприятий во время майских праздников и Пасхи. Украинцам советуют избегать массового скопления людей и по возможности оставаться дома во время празднований.Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки почти 12 тыс. новых больных и более 400 жертв

"В эти дни мы призываем людей оставаться дома. Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Только наша осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить вирус", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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