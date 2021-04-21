Шмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июня

Карантин будет действовать как минимум до середины 2021 года.
Кабинет министров в среду, 21 апреля, принял решение о продлении общенационального карантина в Украине до 30 июня. Власти призывают украинцев внимательно относиться к требованиям карантинного режима и по возможности оставаться дома на период майских праздников и Пасхи. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.
"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, продолжает карантин", - объявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, которое состоялось в среду, 21 апреля.
По его словам, в стране продлен режим чрезвычайной ситуации, из которого следует, что власти обязаны быть готовыми к противостоянию явлениям, связанным с эпидемией коронавирусной инфекции, а граждане должны тщательно соблюдать противоэпидемиологические ограничения.
"Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких", - добавил премьер.
Также он предупредил украинцев о соблюдении карантинных мероприятий во время майских праздников и Пасхи. Украинцам советуют избегать массового скопления людей и по возможности оставаться дома во время празднований.Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки почти 12 тыс. новых больных и более 400 жертв
"В эти дни мы призываем людей оставаться дома. Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Только наша осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить вирус", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 февраля объявил о том, что правительство приняло решение продлить общенациональный карантинный режим в Украине до 1 мая 2021 года.
- В Украине с 24 февраля в связи с мероприятиями, связанными с реализацией адаптивного карантина, страну снова разделили на эпидемиологические зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. Красная зона вводится в тех регионах, городах и районах, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- Глава Минздрава Максим Степанов 13 апреля рассказал о том, что Украина вышла на пик третьей волны COVID-19, а ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 19 апреля предупредил, что Минздрав ожидает после Пасхи новую вспышку заболеваемости коронавирусом. Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти через 3-4 недели.