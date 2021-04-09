Шмыгаль ответил на призыв о тотальном локдауне в Украине

Адаптивный карантин в Украине работает, считает премьер-министр.
Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на предложение о введении локдауна во всей стране.
В своем Facebook он напомнил, что сегодня в большинстве регионов Украины сложилась угрожающая ситуация с распространением COVID-19.
"В большинстве, но не во всех. И от того, как каждая отдельная область или город справляются с этими угрозами, зависит как эпидемическая, так и экономическая ситуация в стране", - подчеркнул премьер-министр.
По его словам, в некоторых регионах после введения Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидемической опасности и ответственной работы местных органов власти ситуации с распространением коронавируса выровнялась.
"Например, сегодня из "красной" зоны должна выйти Ивано-Франковская область. Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", - добавил Шмыгаль.
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Как известно, ранее Кличко заявил о необходимости объявить национальный локдаун. Кроме того, Киевский городской голова уверен в необходимости существенного ограничения межобластного транспортного сообщения на период жестких карантинных ограничений.
Коронавирус в Киеве:
- В Киеве за сутки выявили 1 тыс. 864 новых случая COVID-19, 48 больных умерли.
- Всего за период пандемии в столице 3797 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день 174 тысяч 267.
- Среди выявленных прошедшие сутки больных: 1087 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 25 девочек от одного года до 15 лет, а также 732 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет и 20 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 62 медика.
- За прошедшие сутки госпитализировали 156 пациентов с диагнозом COVID-19, а также 479 больных - с подозрением на коронавирус и пневмонией.
- Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Деснянском (423), Дарницком - (363), Днепровском (269) районах.
Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 19 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, заболели 751 ребенок и 552 медицинских работника. За минувшие сутки госпитализированы 4 тыс. 936 человек, летальных случаев зафиксировано 419. Выздоровел 11 тыс. 221 человек. Тестирований методом ПЦР за сутки проведено 53 тыс. 373.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 823 тыс. 674 человека, выздоровели - 1 млн 395 тыс. 104 человека. Летальных случаев зарегистрировано 36 тыс. 381. ПЦР-тестов проведено 8 млн 568 тыс. 004.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 864), Днепропетровской (1 тыс. 665), Львовской (1 тыс. 639), Киевской (1 тыс. 265) и Харьковской (1 тыс. 194) областях.