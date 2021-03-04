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Шмыгаль озвучил стоимость вакцины от коронавируса

4 марта 2021, 18:57
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Пока коммерческого обращения вакцины нет из-за того, что производители вакцин торгуют только с правительствами из-за большого спроса, пояснил премьер.

Вакцинация
Шмыгаль назвал стоимость вакцины / Reuters

Вакцина от китайского коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины по цене, сравнимой со стоимостью вакцины от гриппа. Соответсвующий прогноз озвучил в четверг, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Фокусу.

"Сейчас цена этой вакцины у производителя колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, через несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах", - сказал Шмыгаль.

Пока коммерческого обращения вакцины нет из-за того, что производители вакцин торгуют только с правительствами из-за большого спроса, пояснил премьер.

Вакцинация от коронавируса:

Кабмин коронавирус новости Украины Денис Шмыгаль Коронавирус Киев
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