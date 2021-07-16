В Кабмине пообещали украинцам 2 миллиона доз американской COVID-вакцины Moderna и назвали сроки

В Украину привезут вакцину Moderna / Униан

Украина ожидает получение двух миллионов доз вакцин Moderna, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Получение вакцин ожидается в июле, рассказал он в ходе выступления во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Кроме Pfizer, AstraZeneca, Novavax, ожидаем в этом месяце 2 млн доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский союз. Дополнительно в августе ожидаем кроме Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцины Novavax", - подчеркнул Шмыгаль.

Что известно о вакцине от коронавируса Moderna:

Биотехнологическая компания Moderna в ноябре 2020 года объявила о положительном результате первоначального анализа, который показал, что экспериментальная вакцина от коронавируса почти на 95 процентов эффективна для защиты от Covid-19.

Отметим, что американская вакцина от коронавируса Moderna эффективна против новых, более инфекционных штаммов COVID-19, что были обнаружены в Великобритании и Южной Африке.

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Как свидетельствуют результаты тестов, опубликованных на сайте производителя, Moderna позволяет вырабатывать антитела, которые могут распознавать новые штаммы и бороться с ними.

В данный момент Moderna изучает, стоит ли вводить пациентам третью дозу вакцины.

Препаратом Moderna уже вакцинируют жителей Великобритании и других стран Евросоюза.