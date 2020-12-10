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Шмыгаль "поставил крест" на вакцине РФ от COVID-19 и назвал причину

10 декабря 2020, 09:59
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Вакцина РФ от не прошла все необходимые клинические испытания, подчеркнул премьер-министр.

Вакцина
Денис Шмыгаль оценил вакцину РФ от коронавируса / Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал вопрос вероятности закупки российской вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью Украинской правде, вакцина РФ от не прошла все необходимые клинические испытания.

"По российской вакцины, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована в Украине так же, как в развитых странах", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что третья стадия испытаний предусматривает изучение рисков и угроз, которые эта вакцина может в себе нести.

"Поэтому сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", - добавил Шмыгаль.

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Ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.

Он подчеркнул: "Поставки российских препаратов в Украину запрещены. Мы не завозим ни одного российского препарата, а вакцина – это иммунобиологический препарат".

Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
  • 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
  • Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.
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