Шмыгаль "поставил крест" на вакцине РФ от COVID-19 и назвал причину

Денис Шмыгаль оценил вакцину РФ от коронавируса / Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал вопрос вероятности закупки российской вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью Украинской правде, вакцина РФ от не прошла все необходимые клинические испытания.

"По российской вакцины, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована в Украине так же, как в развитых странах", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что третья стадия испытаний предусматривает изучение рисков и угроз, которые эта вакцина может в себе нести.

"Поэтому сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", - добавил Шмыгаль.

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Ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.

Он подчеркнул: "Поставки российских препаратов в Украину запрещены. Мы не завозим ни одного российского препарата, а вакцина – это иммунобиологический препарат".

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