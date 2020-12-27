Шмыгаль раскрыл планы по закупке вакцины от коронавируса для Украины

В бюджете заложены 3 миллиарда гривен на закупку вакцины / Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о планах правительства осуществить закупки вакцины от коронавируса.

Как написал он в своем Facebook, Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцины от коронавируса.

Премьер-министр уточнил, что в бюджете заложены деньги, есть специальный фонд, ведутся переговоры.

По его словам, в бюджете-2021 заложены почти 3 миллиарда гривен на закупку вакцины и подчеркнул, что деньги также будут выделяться из специального фонда, созданного для закупки вакцины и доплаты врачам. Кроме этого, уже в этом году для покупки вакцин было выделено 1,3 миллиарда гривен.

"На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 обсудил с послами G7 и ЕС. Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин из ЕС", - добавил Шмыгаль.

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