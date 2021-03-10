Шмыгаль рассказал, как избежать жесткого карантина в Украине

Вакцину CoviShield закупают Великобритания, Канада и другие ведущие страны, утверждает Денис Шмыгаль.
Расширение доступа к вакцине в Украине поспособствует скорейшему преодолению эпидемии COVID-19. Вакцинация позволит не вводить жесткий карантин в стране. Государство проводит закупку только безопасных вакцин от коронавируса, сказал глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина во вторник, 10 марта.
"Чем больше людей получит вакцину, тем быстрее мы сможем пройти период коронокризиса и не обременять страну усиленными карантинными ограничениями. Украина закупает исключительно безопасные вакцины", - считает он.
По словам Шмыгаля, ведущие мировые государства признают препараты, которые закупает Украина. Среди них и вакцина CoviShield. Ее закупают Канада, Великобритания и другие ведущие страны.Читайте такжеСтепанов назвал условия введения нового локдауна
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса - препарат CoviShield, произведенный в Индии, который называют аналогом вакцины компании Astra Zeneca. В тот же день в страну поступило первые 500 тысяч доз вакцины против COVID-19.
- Вакцинация в Украине началась 24 февраля. В первую очередь прививки от коронавируса начали делать медицинским работникам, профессиональная деятельность которых связана с пациентами, которые заразились COVID-19. В конце февраля началась вакцинация бойцов сил ООС на Донбассе.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 9 марта заявил, что план по вакцинации от коронавируса в Украине пока не выполняется. В стране планировали провакцинировать 10 тысяч человек, однако прививки пока сделали всего 3 тысячи.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что государство должно ускорить процесс вакцинации в Украине. Именно работа над прививочной кампанией, а не локдаун, способна урегулировать эпидемиологическую ситуацию в стране.