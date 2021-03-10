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Шмыгаль рассказал, как избежать жесткого карантина в Украине

10 марта 2021, 14:09
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Вакцину CoviShield закупают Великобритания, Канада и другие ведущие страны, утверждает Денис Шмыгаль.

Шмыгаль
Чем быстрее украинцы получат доступ к вакцине от коронавируса, тем меньше вероятности сценария жесткого карантина - Шмыгаль / УНИАН

Расширение доступа к вакцине в Украине поспособствует скорейшему преодолению эпидемии COVID-19. Вакцинация позволит не вводить жесткий карантин в стране. Государство проводит закупку только безопасных вакцин от коронавируса, сказал глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина во вторник, 10 марта.

"Чем больше людей получит вакцину, тем быстрее мы сможем пройти период коронокризиса и не обременять страну усиленными карантинными ограничениями. Украина закупает исключительно безопасные вакцины", - считает он.

По словам Шмыгаля, ведущие мировые государства признают препараты, которые закупает Украина. Среди них и вакцина CoviShield. Ее закупают Канада, Великобритания и другие ведущие страны.Читайте такжеСтепанов назвал условия введения нового локдауна

Вакцинация от COVID-19 в Украине

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