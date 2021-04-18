Шмыгаль сделал важное заявление о вакцинации украинцев прививкой Pfizer

Вакцина Pfizer уже в Украине / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда вакциной Pfizer будут прививать по всей Украине.

Как сообщил премьер в Facebook, прививки вакциной Pfizer по всей Украине будут проводить с 19 апреля. Однако в Киевской области первые уколы от коронавируса можно было получить уже 18 апреля.

Премьер-министр отметил, что эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем – спасатели и пограничники.

"Прививки вакциной Pfizer начинают делать уже сегодня в Киевской области, а уже завтра ее будут использовать по всей Украине", - сообщил глава правительства.

Он также отметил, что параллельно уже делают прививки вакциной CoronaVac, которая прежде всего распределена среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, принимающих участие в организации ВНО.

По поручению Дениса Шмыгаля, вице-премьер Ольга Стефанишин во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Йоуровой договорилась о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19.

Читайте такжеВакцинация против COVID-19: в Pfizer рассказали, как получить максимальную защиту от болезни

Глава правительства объяснил, что Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты.

Pfizer в Украине - о чем ранее сообщал Главред: