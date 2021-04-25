Шмыгаль сделал заявление о карантине на майские праздники

Премьер-министр рассказал о том, будет ли правительство менять модель карантина в Украине на праздники в мае.
Кабинет Министров не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 25 апреля.
"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку она демонстрирует свою действенность: на этой неделе из красной зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей", - сообщил глава Кабмина на своей странице в Faceboook.
Он напомнил, что на этой неделе обсудил вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
"Мы ценим и благодарим ее членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр призвал украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.
Также Шмыгаль рассказал, что Украина получила еще 367 тысяч доз вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX. На этот раз прибыла вакцина от компании AstraZeneca, произведенная SK Bioscience в Южной Корее.
По его словам, партия, прежде всего, пойдет для прививки тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca, а также приоритетных групп и людей старше 65 лет.
"В целом же количество уже поставленных в Украину вакцин составила более 1,1 миллиона доз. В мае мы ожидаем значительно большее количество вакцин, что позволит ускорить кампанию по вакцинации населения", - сказал Шмыгаль.
Каранттин в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.
- Согласно свежим прогнозам Министерства здравоохранения Украины, красную карантинную зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в желтую зону на следующей неделе, заявил главный санитарный врач страны и замглавы ведомства Виктор Ляшко.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.