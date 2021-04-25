Шмыгаль сделал заявление о карантине на майские праздники / УНИАН

Кабинет Министров не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 25 апреля.

"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку она демонстрирует свою действенность: на этой неделе из красной зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей", - сообщил глава Кабмина на своей странице в Faceboook.

Он напомнил, что на этой неделе обсудил вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

"Мы ценим и благодарим ее членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр призвал украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.

Также Шмыгаль рассказал, что Украина получила еще 367 тысяч доз вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX. На этот раз прибыла вакцина от компании AstraZeneca, произведенная SK Bioscience в Южной Корее.

По его словам, партия, прежде всего, пойдет для прививки тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca, а также приоритетных групп и людей старше 65 лет.

"В целом же количество уже поставленных в Украину вакцин составила более 1,1 миллиона доз. В мае мы ожидаем значительно большее количество вакцин, что позволит ускорить кампанию по вакцинации населения", - сказал Шмыгаль.

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