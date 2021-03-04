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Шмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдауне

4 марта 2021, 12:54
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В Украине ежедневно наблюдается рост количества заболевших коронавирусом, подчеркнул премьер-министр.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции, трансляция которой проходила на YouTube канале Кабмина, ежедневно наблюдается рост количества заболевших.

"Надо констатировать, к сожалению, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Скорее всего, придётся возвращаться к модели локдауна, которая уже была в Украине. Хотя мне бы очень не хотелось", - отметил премьер-министр.

Он пояснил, что общество и бизнес уже истощены карантинными ограничениями.

"Вакцина - это свет в конце тоннеля. Но вы видите, какой дефицит вакцин в мире, и сам процесс вакцинации займёт полтора-два года. Это время нам нужно как-то жить. Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином, но если мы увидим нагрузку на медицинскую систему, у нас не будет другого выхода кроме как ввести жесткий локдаун", - добавил Шмыгаль.

По его словам, если больше половины областей Украины будет в "красной зоне", то правительству придется рассмотреть возможность локдауна по всей стране.

Жеский карантин в Украине:

  • В 2020 году году правительство ввело карантин с 12 марта на три недели, а также с 18 марта запретил железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные, межобластные пассажирские перевозки и работу метрополитенов.
  • 17 марта 2020 года заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие заведения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны были временно прекратить свою работу. Было разрешено только предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.
  • Разрешалась торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно было осуществлять банковскую и страховую деятельность.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 тыс. 057 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 611 детей и 388 медработников.
  • За минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 271 человека, выздоровели - 4 тыс. 837, умерли - 194. Всего с начала пандемии в Украине лабораторно подтвержден коронавирус у 1 млн 374 тыс. 762 человек, выписаны - 1 млн 186 тыс. 873, умерли - 26 тыс. 591.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
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