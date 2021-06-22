Штамм COVID-19 Дельта расползается по миру: в ВОЗ объяснили, что поможет защититься

Штамм коронавируса Дельта зафиксировали в 92 странах мира / Фото Reuters

Индийский штамм коронавируса Дельта проник уже более чем в 90 стран мира. Этот вид COVID-19 вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку очень быстро распространяется по миру.

"На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант Дельта... Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость", — сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает Publico.

Она отметила, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма Дельта при прохождении всего курса вакцинации.

"Что касается эффективности вакцин, мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант Дельта, вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Так что это очень хороший признак", — сказала она.

По ее словам, полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины. Она рекомендовала всем, кто поставил первый укол препарата, завершить процедуру.

Пока нет подтверждений, что штамм Дельта вызывает увеличение смертности. При этом, по ее словам, у организации недостаточно данных, чтобы делать окончательные выводы.

Читайте такжеУкраине грозит новая волна COVID-19: врачи рассказали, откуда и когда "завезут" новый опасный штамм"Мы знаем, что в одном исследовании, проведенном в Шотландии, недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьезность", — сказала представитель ВОЗ.

Как сообщал Главред, ведущий эксперт Минздрава по борьбе с коронавирусом Сергей Дубров рассказал, стоит ли бояться нового штамма коронавируса Дельта, который, по заявлению ВОЗ, становится доминирующим в мире.

Ученые заявили, что зафиксирована новая мутация штамма коронавируса: индийский штамм Дельта мутировал в еще более заразный и опасный "Дельта+". Он обнаружен уже у двадцати пациентов в индийском штате Махараштра.

В Южной Америке найден новый штамм коронавирусной инфекции. Его уже прозвали Лямбда. Во Всемирной организации здравоохранения начались исследования неизвестной мутации, которая, как предполагают ученые, может угрожать иммунитету человека.