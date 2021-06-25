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Штамм Дельта пробрался в Украину: медик рассказал, как распознать новый тип COVID-19

25 июня 2021, 10:50
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Украинцам нужно готовиться к новой волне коронавируса. В частности, растут шансы заразиться индийским штаммом на отдыхе.

коронавирус
В Украине нашли первые случаи заражения индийским штаммом коронавируса / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса из Индии, получивший название Дельта, уже официально проник в Украину. Не исключено, что он спровоцирует новую волну заражений COVID-19.

Главврач одного из львовских диагностических центров Тарас Живанецкий рассказал в Facebook, чем отличается Дельта от других штаммов коронавируса и как распознать, что человек заболел именно индийским типом COVID-19.

В чем разница между Дельтой и другими штаммми коронавируса

"Пациенты описывают состояние, которое напоминает отравление, а все остальные симптомы такие же, как и при предыдущих штаммах", - отметил врач.

Также особенностью индийского штамма является очень быстрое распространение в коллективах и семьях.

"Пока у нас тишина, но нам уже нужно готовиться. С 22 июня Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией, поэтому возможность получить новый штамм на отдыхе снова возрастет", - написал Жиравецкий.

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Врач добавил, что у тех, кто уже переболел коронавирусом и получил антитела, шансы снова заразиться очень малы.

Кроме того, он дал ряд советов, которые будут очень полезны в условиях пандемии коронавируса:

  1. Сбивайте температуру с первого дня заболевания.
  2. Вовремя сделайте тест (ПЦР или антиген на ковид). Это поможет четко понимать, какое у вас заболевание.
  3. Если COVID-19 подтвердился, нужно предупредить тех знакомых, с которыми вы тесно контактировали за последние 5 дней, чтобы они понимали, что если у них появится температура, то это может быть началом болезни.
  4. Если вы болеете коронавирусом в легкой форме, не стоит спешить выходить из дома, особенно на 4-5 день заболевания. Холодный воздух не пойдет на пользу вашим легким, могут быть осложнения.
  5. Перестаньте заниматься спортом минимум на 1 месяц. Для тех, кто не занимался, лучше не начинать в период болезни.
  6. Не паникуйте. Хотя на самом деле это очень трудно, но в панике принимаются не совсем рациональные решения.
  7. Не спешите делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания.
  8. Если у вас есть сопутствующие заболевания, будьте в контакте с узким специалистом, который вас курирует (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог).
  9. Сформируйте домашнюю аптечку. К слову, витамины не являются основными в аптечке и без них можно обойтись при лечении коронавируса. Помните, что никаких эффективных противовирусных лекарств нет.
  10. Ведите правильный образ жизни, откажитесь от сигарет, алкоголя, нездоровой пищи.
  11. Через 14 дней вы уже не будете заражать других, а повторный ПЦР не требуется.

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
  • Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.
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