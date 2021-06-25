Штамм Дельта пробрался в Украину: медик рассказал, как распознать новый тип COVID-19

Украинцам нужно готовиться к новой волне коронавируса. В частности, растут шансы заразиться индийским штаммом на отдыхе.
Новый штамм коронавируса из Индии, получивший название Дельта, уже официально проник в Украину. Не исключено, что он спровоцирует новую волну заражений COVID-19.
Главврач одного из львовских диагностических центров Тарас Живанецкий рассказал в Facebook, чем отличается Дельта от других штаммов коронавируса и как распознать, что человек заболел именно индийским типом COVID-19.
В чем разница между Дельтой и другими штаммми коронавируса
"Пациенты описывают состояние, которое напоминает отравление, а все остальные симптомы такие же, как и при предыдущих штаммах", - отметил врач.
Также особенностью индийского штамма является очень быстрое распространение в коллективах и семьях.
"Пока у нас тишина, но нам уже нужно готовиться. С 22 июня Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией, поэтому возможность получить новый штамм на отдыхе снова возрастет", - написал Жиравецкий.
Врач добавил, что у тех, кто уже переболел коронавирусом и получил антитела, шансы снова заразиться очень малы.
Кроме того, он дал ряд советов, которые будут очень полезны в условиях пандемии коронавируса:
- Сбивайте температуру с первого дня заболевания.
- Вовремя сделайте тест (ПЦР или антиген на ковид). Это поможет четко понимать, какое у вас заболевание.
- Если COVID-19 подтвердился, нужно предупредить тех знакомых, с которыми вы тесно контактировали за последние 5 дней, чтобы они понимали, что если у них появится температура, то это может быть началом болезни.
- Если вы болеете коронавирусом в легкой форме, не стоит спешить выходить из дома, особенно на 4-5 день заболевания. Холодный воздух не пойдет на пользу вашим легким, могут быть осложнения.
- Перестаньте заниматься спортом минимум на 1 месяц. Для тех, кто не занимался, лучше не начинать в период болезни.
- Не паникуйте. Хотя на самом деле это очень трудно, но в панике принимаются не совсем рациональные решения.
- Не спешите делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания.
- Если у вас есть сопутствующие заболевания, будьте в контакте с узким специалистом, который вас курирует (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог).
- Сформируйте домашнюю аптечку. К слову, витамины не являются основными в аптечке и без них можно обойтись при лечении коронавируса. Помните, что никаких эффективных противовирусных лекарств нет.
- Ведите правильный образ жизни, откажитесь от сигарет, алкоголя, нездоровой пищи.
- Через 14 дней вы уже не будете заражать других, а повторный ПЦР не требуется.
Читайте такжеВ Украину попал опасный индийский штамм COVID-19: какие новые ограничения введут в стране
Коронавирус в Украине - последние новости:
- В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.