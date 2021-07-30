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Штамм Дельта заразен, как ветрянка, и распространяется даже среди вакцинированных – СМИ

30 июля 2021, 14:38

В США считают, что штамм Дельта является более заразным, чем любые другие известные вирусы, такие как Эбола, сезонный грипп или ветряная оспа.

Индия,коронавирус
Дельта быстро распространяется даже среди вакцинированных / Reuters

В США считают, что штамм Дельта, признанный одним из самых опасных из-за своих мутаций, передается среди вакцинированных так же легко, как и среди других людей. Кроме того, этот штамм вируса, вероятно, чаще приводит к осложнениям.

В частности сообщается, что Дельта является более заразным, чем лихорадка Эбола, простуда, сезонный грипп, оспа и коронавирус SARS-CoV. Как утверждают документы, оказавшееся в распоряжении The Washington Post, этот штамм так же быстро распространяется, как ветряная оспа (ветрянка).

В документе также говорится, что вакцинированные лица, инфицированные "Дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

"Вакцинированные люди с так называемыми прорывными инфекциями варианта "Дельта" носят в носу и горле столько же вируса, сколько вакцинированные люди, и могут с такой же легкостью распространять его, хотя и реже", – заявила доктор Рошель П. Валенски, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Она также отметила, что "Дельта" может передаваться от вакцинированных людей, хотя и редко. Ученые подчеркивают, что таких случаев существует больше, чем принято считать ранее.

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Как передает The Washington Post, людям со слабой иммунной системой следует носить маски даже в местах, где нет высокой передачи вируса. То же самое следует делать вакцинированным людям, которые контактируют с маленькими детьми, пожилыми людьми или другими уязвимыми людьми.

Вакцины же предотвращают серьезные заболевания, госпитализации и смерти от COVID.

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По состоянию на 28 июля в Украине уже обнаружили 17 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Дельта", который является более заразным и опасным. Больше всего случаев выявили в Киеве и на Закарпатье — по 7. Также три случая зафиксировали во Львовской области.

Кроме того, известно, что в Украине уже есть один летальный случай, к которому привел штамм "Дельта". Это произошло 27 июля в Александровской больнице Киева.

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