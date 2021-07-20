Штамм коронавируса Лямбда выявили уже более чем в 30 странах - ВОЗ

Впервые штамм COVID-19 Лямбда был выявлен в декабре 2020 года в Перу / REUTERS

В мире началось распространение штамма коронавируса под названием Лямбда. Его зафиксировали уже более чем в 30 странах, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

По ее словам, штамм Лямбда - относительно молодой. Он циркулирует в ряде государств - в основном, в Северной и Южной Америке, сообщается в Twitter ВОЗ.

МарияВан Керкхове отметила, что в ВОЗ внимательно следят за данным штаммом, а также взаимодействуют с государствами-членами организации для получения информации о его распространении.

Отметим, впервые штамм COVID-19 Лямбда был выявлен в декабре 2020 года в Перу.

В конце июня "лямбда"-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Как сообщал Главред, первым бразильским пациентом с этим штаммом стал парень, который вернулся из поездки в Аргентину. У больного проявились симптомы респираторного заболевания, а через несколько дней его состояние потребовало госпитализации. Через обострение течения болезни его перевели в палату интенсивной терапии.

Ученые описали восемь новых мутаций штамма Лямбда. Предполагается, что штамм отличается повышенным трансмиссивным признаком. Также может спровоцировать обострение эпидемии в таких странах как Чили, Перу, Эквадор и Аргентина.