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Штамм Омикрон обнаружили уже в 11 странах Европы: когда он может попасть в Украину

30 ноября 2021, 19:35
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Прогноз озвучил известный в Украине врач.

коронавирус
Новая разновидность коронавируса распространяется очень быстро / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса Омикрон был выявлен в 11 станах Европы. Всего по состоянию на 30 ноября зафиксировано 44 случаев.

Соответствующее заявление обнародовал Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC).

Случаи заражения Омикроном были обнаружены в одиннадцати странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция (Реюньон), Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция.

Когда Омикрон попадет в Уркаину - прогноз врача

Учитывая, за сколько времени штамм коронавируса "Дельта" попал в Украину из соседних стран, то нового штамма "Омикрон" следует ожидать не раньше чем за 1,5 месяца, предположил советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

"Я не думаю, что это будет быстро, это минимум 3-4 недели. Помните, как "Дельта" к нам заходила? Это не было через 1-2 недели. Думаю, это может быть за 1-1,5 месяца", – отметил медик в комментарии "ТСН".

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Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус штамм Омикрон
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