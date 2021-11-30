Штамм Омикрон обнаружили уже в 11 странах Европы: когда он может попасть в Украину

Новая разновидность коронавируса распространяется очень быстро / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса Омикрон был выявлен в 11 станах Европы. Всего по состоянию на 30 ноября зафиксировано 44 случаев.

Соответствующее заявление обнародовал Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC).

Случаи заражения Омикроном были обнаружены в одиннадцати странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция (Реюньон), Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция.

Когда Омикрон попадет в Уркаину - прогноз врача

Учитывая, за сколько времени штамм коронавируса "Дельта" попал в Украину из соседних стран, то нового штамма "Омикрон" следует ожидать не раньше чем за 1,5 месяца, предположил советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

"Я не думаю, что это будет быстро, это минимум 3-4 недели. Помните, как "Дельта" к нам заходила? Это не было через 1-2 недели. Думаю, это может быть за 1-1,5 месяца", – отметил медик в комментарии "ТСН".