Стало известно, кому грозит штраф до 8,5 тысяч гривен за нарушение карантина

Кабмин предлагает штрафовать украинцев, которые нарушают режим самоизоляции из-за на карантине / УНИАН

Кабинет министров предложил внести изменения в административный кодекс, предполагающие ответственность за нарушение карантина в Украине лицами, которые находятся на самоизоляции. Данной категории граждан может грозить штраф от 3400 до 8500 гривен.

Такое решение было принято на заседании правительства, которое состоялось в среду, 23 декабря. Кабмин предлагает дополнить статью 44 Кодекса об административных правонарушениях новой нормой, которая должна предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Теперь законопроект должна рассмотреть Верховная Рада.

В частности, норма предполагает, что если гражданин нарушил правила пребывания на самоизоляции или обсервации, однако его действия не привели к распространению COVID-19, то ему может грозить штраф от 3400 до 8500 гривен. Читайте такжеОстановка транспорта и работа метро: в Киеве раскрыли план по локдауну в Украине

Карантин в Украине