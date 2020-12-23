Стало известно, кому грозит штраф до 8,5 тысяч гривен за нарушение карантина

Власти полагают, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19 в Украине.
Кабинет министров предложил внести изменения в административный кодекс, предполагающие ответственность за нарушение карантина в Украине лицами, которые находятся на самоизоляции. Данной категории граждан может грозить штраф от 3400 до 8500 гривен.
Такое решение было принято на заседании правительства, которое состоялось в среду, 23 декабря. Кабмин предлагает дополнить статью 44 Кодекса об административных правонарушениях новой нормой, которая должна предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Теперь законопроект должна рассмотреть Верховная Рада.
В частности, норма предполагает, что если гражданин нарушил правила пребывания на самоизоляции или обсервации, однако его действия не привели к распространению COVID-19, то ему может грозить штраф от 3400 до 8500 гривен. Читайте такжеОстановка транспорта и работа метро: в Киеве раскрыли план по локдауну в Украине
Карантин в Украине
- Кабмин 9 декабря в связи с плановой работой по предотвращению начала второй волны коронавирусной инфекции в Украине постановил ввести на территории страны усиленные противоэпидемиологические мероприятия на период с 8 по 24 января.
- При этом правительство продлило общенациональный карантин, который продлится до 1 марта 2021 года.
- Правительство 19 декабря запустило новые карантинные ограничения, которые отразились на работе учебных заведений, сфере общественного питания, а также проведении массовых мероприятий.