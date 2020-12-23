Шведско-британская компания регистрирует вакцину от Covid-19

AstraZeneca подала запрос на регистрацию вакцины / Фото Reuters

Шведско-британская компания AstraZeneca создала вакцину от коронавируса и подала пакет документов на регистрацию инновации для последующего массового применения.

Как цитирует Reuters, данное громкое заявление сделал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Подача документов стала для AstraZeneca стартом к разрешению на использование вакцины.

"Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная здесь, в Великобритании, подала полный пакет данных в Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения для утверждения.

Это следующий шаг к решению о применении вакцины, которая уже производится", - сказано в сообщении.

Отметим, создатели российской вакцины "Спутник V" предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.

При этом в Центре общественного здоровья Украины убеждены, что украинцы в перспективе получат именно вакцину AstraZeneсa.