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Симптомы коронавируса появляются всего лишь у 13% больных – новое исследование

14 февраля 2021, 12:42

Ученые к бессимптомным зачислили и тех людей, у которых были симптомы, но они были очень незначительны и на них не обратили внимания.

коронавирус
Ученые выяснили, что симптомы коронавируса появляются всего лишь у 13% больных / Reuters

Ученые проанализировали результаты тестов на антитела, взятые в Нью-Йорке с марта по апрель (пик заболеваемости первой половины 2020 года). Исследование показало, что только 13-18% зараженных коронавирусом оказались больными с симптомами.

Модель исследования смогла отличить симптоматические случаи, которые не зарегистрированы из-за отсутствия тестов, от бессимптомных у людей, которые даже не подозревали об инфицировании коронавирусом. Таким образом ученые пришли к выводу, что бессимптомных случаев существует гораздо больше, чем об этом считалось ранее, сообщает Business Insider.

Отметим, в модели исследования использовали более широкое определение бессимптомного коронавируса. К примеру, к бессимптомным зачислили и тех людей, у которых были симптомы, но они были очень незначительны и на них не обратили внимания.

Это подтверждает и то, что коронавирус передается от человека к человеку значительно легче, чем считалось ранее.

Согласно данным Центра Джона Хопкинса, коронавирус в мире по состоянию на 14 февраля выявили у 108 миллионов человек, а число жертв COVID-19 составляет 2 394 694.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

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