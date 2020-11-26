"Система трещит": врач оценила вероятность локдауна под Новый год

В Украине могут усилить карантин / УНИАН

В Украине и в мире реальное число больных коронавирусом больше, чем сообщают официальные источники.

Как подчеркнула врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире канала Украина 24, действующие критерии оценки прироста суточных случаев не информируют о течении болезни у инфицированных.

По ее словам, в статистике заболевания коронавирусом необходимо учитывать легкие и средние, а также бессимптомные случаи.

"Нам надо опираться на оказание медицинской помощи больным с тяжелым течением заболевания, кислородозависимым и считать не только кислородные точки, но и кадровый ресурс", – считает врач.

Она также напомнила, что инкубационный период вируса составляет три недели и не исключила усиление карантина.

"Другого выхода никакого нет... Я думаю, что нас все-таки ждут ограничительные мероприятия. Сейчас система еще выдерживает, но уже трещит. Три недели - максимальный срок (инкубационного периода). Чем больше – тем лучше. Но тут уж экономисты должны высчитывать, как по экономике оно ударит", – ответила Голубовская.

Новость обновляется.