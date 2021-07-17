Ситуация с COVID-19 будет усугубляться: эпидемиолог озвучила прогноз на осень

Штамм Дельта вызывает более тяжелое течение болезни. Если новая волна коронавируса будет связана с индийским штаммом, то ситуация будет хуже, чем раньше.
Ситуация с коронавирусом в Украине будет усложняться. В частности, осенью ожидается увеличение заболеваемости COVID-19 и ухудшение ситуации в целом.
Такой прогноз озвучила эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк, передает ТСН.
По словам эпидемиолога, новая волна коронавируса в Украине будет сложнее предыдущей. Если в страну не приедет много людей с новым штаммом COVID-19, то, возможно, ситуация будет проще.
"Такие прогнозы, конечно же, трудно давать. Но, по моим ощущениям, по ощущениям коллег, мы ждем все же вторую волну (коронавирусной болезни, — ред.), которая будет осенью. И если она будет, то или такая же, или тяжелее. Но, опять же, все непредсказуемо (…) Я думаю, готовиться стоит, поскольку осенью будет увеличение заболеваемости COVID-19 и ухудшение ситуации в целом", — отметила она.
Читайте также"Полнейшая глупость": врач объяснила, почему принудительная вакцинация в Украине закончится плохоДельта-штамм гораздо заразней и вызывает более тяжелое течение болезни, больше госпитализаций, поэтому если новая волна коронавируса будет связана именно с индийским штаммом, то ситуация будет хуже, чем раньше.
"Я бы еще сказала, что по всем тенденциям, которые есть в Украине, по тому уровню инфекционного контроля в лечебных учреждениях, во всех других наших закрытых помещениях, есть все предпосылки того, что ситуация будет усугубляться", — резюмировала эпидемиолог.
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