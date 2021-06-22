"Ситуация угрожающая": в Раде объявили о заседании СНБО по карантину в Украине

СНБО рассмотрит ситуацию с угрозой Украине индийского штамма коронавируса Дельта / @APUkraine

В среду, 23 июня, Совет национальной безопасности намерен провести совещание, в рамках которого будут рассмотрены ряд вопросов, связанных с потенциальной угрозой для Украины нового индийского штамма коронавируса Дельта. СНБО советуют вернуть обязательное прохождение ПЦР-тестирования для лиц, которые возвращаются из-за границы, усилить контроль за соблюдением карантина, ускорить вакцинацию и подготовить больницы к четвертой волне COVID-19. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Завтра планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов коснется именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его словам, в министерстве здравоохранения серьезно наблюдают за ситуацией, поэтому следует рассмотреть ряд определенных мер.

Что предлагает Радуцкий

Вернуть обязательные ПЦР-тесты по возвращению из-за границы

Политик напомнил, что Кабмин 17 июня ослабил карантин, и Украина, как страна зеленой зоны, отменила контроль в виде ПЦР-тестирования для лиц, которые возвращаются в страну. Однако ситуацию следует пересмотреть.

"17 июня правительство смягчило карантин. В Украине как в государстве "зеленой" зоны, отменили норму об обязательном ПЦР-тестировании для граждан, въезжающих в страну. Считаю, что нужно ввести жесткий контроль для украинцев, которые возвращаются не только из России, Великобритании, но и из курортных направлений - Турции, Египта и др", - считает Радуцкий.

Ужесточение контроля над карантином

По словам Радуцкого, требования носить маски и соблюдать социальную дистанцию действуют до сих пор, однако сейчас контроль над этим ослаблен.Читайте такжеУкраина готова ослабить карантин: в Раде сделали заявление о третьей волне COVID-19

"Нормы касательно масочного режима и социальной дистанции продолжают действовать, несмотря на "зеленую зону". Но мы уже не так жестко контролируем их соблюдение", - сказал парламентарий.

Максимальное ускорение вакцинации по стране

Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения утверждает, что нужна усиленная вакцинация лиц, которые работают с другими людьми. Речь идет о работниках транспорта, общепита, учителях и специалистах других сфер.

"На прошлой неделе было зарегистрировано несколько рекордов по вакцинации населения: максимальное количество прививок в сутки и за неделю. Но пока полный курс вакцинации прошли только 360 000 граждан. По моему мнению, прививки должны срочно сделать группы, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей. Это касается работников транспортной отрасли, общественного питания, учителей и других. В качестве альтернативы прививке - регулярное ПЦР-тестирование, чтобы не подвергать опасности других людей", - уточнил Радуцкий.

Усилить аналитическую работу

Штамм Дельта поражает тех, кто уже перенес COVID-19. Важно собрать информацию о том, какие группы населения являются наиболее уязвимыми для новой вариации вируса.Читайте такжеУкраине грозит новая волна COVID-19: врачи рассказали, откуда и когда "завезут" новый опасный штамм

"Дельта-штамм" поражает и людей, которые уже переболели коронавирусом. Важно наладить централизованный сбор данных о всех случаях заболевания Covid-19, определив более и менее уязвимые для вируса группы населения. И уже с учетом этого планировать карантин", - отметил Радуцкий.

Продолжение интенсивной подготовки больниц к новой волне коронавируса

Сейчас, когда по всей стране существенно снизился уровень заболеваемости COVID-19, есть время на подготовку опорных больниц, дополнительную закупку специального оборудования и усиления штата врачей.

"Пока в стране фиксируются рекордно низкие показатели новых больных коронавирусом, у нас есть время подготовить больницы: закупить необходимое оборудование, установить кислородные станции, усилить команды врачей. Очень хочу, чтобы все это нам не понадобилось, но быть наготове нужно!" – подчеркнул Михаил Радуцкий.

Ситуация с COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизировалась. На данный момент фиксируется динамика снижения числа заражений. По данным на вторник, 22 июня, в стране зафиксировано 323 новых случая заражения COVID-19.

При этом глава Минздрава Виктор Ляшко ранее заявлял, что украинцам следует готовиться к новой волне COVID-19 осенью. Власти пересмотрят карантинный режим, а люди по-прежнему должны будут ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.