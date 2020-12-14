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Ситуация ухудшается: врач заявила о всплеске коронавируса в Украине

14 декабря 2020, 23:12

В Украине стали меньше проводить ПЦР-тестов​ на коронавирус.

Ситуация с коронавирусом ухудшается / УНИАН

Врач-физиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева рассказала, почему в Украине резко уменьшилась статистика заболевания коронавирусом, и заявила о вспышке COVID-19 в ближайшее время.

По словам медика, за сутки количество больных в целом по Украине уменьшилось. Причиной этого может быть уменьшение проведения ПЦР-тестов и более узкий клинический отбор пациентов, то есть не все пациенты с симптомами ОРВИ могут быть отправлены на тестирование, особенно дети.​

"Длительное ожидание результата теста в государственных лабораториях по направлению врача не удовлетворяет многих людей с подозрением на коронавирус, поэтому они обращаются в частные лаборатории. А такие лаборатории часто не отчитываются в полном объеме", - отметила врач, пишет ТСН.

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Кроме того, по ее словам, поскольку дети часто переносят коронавирусную болезнь в легкой форме, их тоже не тестируют. То есть родители иногда даже не подозревают, что их дети переболели COVID-19. А понимают это только тогда, когда впоследствии начинают болеть сами.

"Я сейчас веду семью, где ребенок пару недель назад якобы слегка простудился, а через неделю с коронавирусом слегли все взрослые члены семьи", - рассказала Аникеева.

По мнению врача, в ближайшее время будет наблюдаться всплеск заболеваемости.

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"Я более чем уверена, что в ближайшее время будет всплеск заболевания коронавирусом. Я наблюдаю переполненные фудкорты в столичных ТРЦ - там же скопление людей, все без масок, не соблюдают дистанцию. Накануне новогодних праздников супермаркеты и ТРЦ переполнены. Поэтому, я думаю, люди начнут болеть сильнее", - резюмировала врач.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
  • Также Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.

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