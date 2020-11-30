"Ситуация ужасная": Степанов раскрыл шокирующие факты о "коронавирусной" больнице

Максим Степанов посетил Житомирскую областную больницу / Фейсбук М.Степанова

При проверке без предупреждения Житомирской областной больницы, которая принимает пациентов с коронавирусом, были обнаружены серьезные факты нарушений.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в своем Facebook.

В частности, медики рассказали министру здравоохранения о том, что они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми заведение обеспечено полностью.

"Относительно инфекционного контроля в этой больнице – ситуация ужасная, ведь его нет", - подчеркнул глава Минздрава.

Кроме того, в больнице сложилась вопиющая ситуация с подачей адекватной статистики по кислородным точкам. Подано было 117, в реальности же – 66.

По словам Степанова, в статистику попадают якобы "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечения COVID-19 (например, реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами).

"Это недопустимо, ведь они не могут быть использованы под COVID-19. Уже поручил разобраться с этим", - заявил Степанов.

Министр здравоохранения уточнил, что больница была отведена под лечение COVID-19 еще 6 ноября, однако до сих пор не подписала договор с Национальной службой здоровья. В то же время там уже приняли 11 больных с коронавирусом.

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Ранее Максим Степанов отреагировал на смерть двоих пациентов в Жовковской больнице во Львовской области в результате отсутствия электроснабжения. Он подчеркнул, что правительственная комиссия разберется в ситуации.

Трагедия в больнице Жовквы Львовской области: