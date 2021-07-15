Скандал на Харьковщине: при доставке испортили более 9 тысяч вакцин Pfizer

Выявлен факт нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины Comirnaty / Pfizer / Reuters

Зафиксировано нарушение правил при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer в Харьковскую область.

Часть поступивших в область доз вакцины уже отправили обратно, сообщает в Facebook Департамент здравоохранения Харьковской ОГА.

При этом в Сети опубликовали видео, на котором отражен факт нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины Comirnaty/Pfizer.

"30 июня 2021 года ГП Укрмедпостач поставили в КП ХОР Областной аптечный склад 21 тыс. 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer при получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз). Получение каждой партии, поступающей на склад, фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП Укрмедпостач. 1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП Укрмедпостач и в Министерство здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

После того, как были выявлены нарушения холодовой цепи транспортировки вакцин, принято решение о перемещении их в зону карантина, а потом возврате в ГП Укрмедпостач.

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"Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области. Харьковская областная государственная администрация вместе с Департаментом здравоохранения ХОГА пристально следит за соблюдением всех требований транспортировки и хранения доз вакцин и ни в коем случае не допустит использования просроченных вакцин и вакцин с нарушением холодовой цепи транспортировки в вакцинации населения Харьковской области", - подчеркивается в сообщении.

Индийская вакцина CoviShield В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield . Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии. Вакцина CoviShield - что это

Вакцинация в Украине

Побочные эффекты CoviShield Вакцина CoviShield - что это CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире. Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм. CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской. Вакцинация в Украине 23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства. Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку. Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек. Побочные эффекты CoviShield Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются: боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,

усталость,

озноб или лихорадка,

головная боль,

тошнота,

боль в суставах или мышцах,

затруднение дыхания. К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь. Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.