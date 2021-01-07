Скандал с подпольной вакциной от COVID-19: в КМУ назвали заказчика манипуляции

В КМУ оценили скандал с нелегальной вакциной / Reuters

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал скандал вокруг нелегальной вакцинации от коронавируса в Украине.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что фейки распространяются быстро, как и сам коронавирус, и заявление о том, что ряд представителей власти вакцинировались нелегально ввезенной в Украину вакциной - один из них.

"Если смотреть между строк, можно увидеть очередную манипуляцию северного "соседа". Даже странно, что прямо не упоминается о Sputnik V, который, очевидно уже начинают использовать в информационной войне России против Украины", - сказано в сообщении.

Ткаченко подчеркнул, что во время информационной войны "любой пост или статья могут быть фейком", и распространяются эти фейки так же быстро, как коронавирус.

"Но, если информация о контрабанде и незаконном внеочередное прививки подтвердится - всем понятно, что счастья этим вакцинированным ни в политической, ни в обычной жизни не будет", - отметил он.

Министр добавил, что сам собирается получить прививку от коронавируса только после того, как их получат представители групп риска - врачи и работники сфер, обеспечивающих жизнедеятельность страны.

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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине: