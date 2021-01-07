Скандал с подпольной вакциной от COVID-19: в КМУ назвали заказчика манипуляции

Александр Ткаченко напомнил об информационной войне России против Украины.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал скандал вокруг нелегальной вакцинации от коронавируса в Украине.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что фейки распространяются быстро, как и сам коронавирус, и заявление о том, что ряд представителей власти вакцинировались нелегально ввезенной в Украину вакциной - один из них.
"Если смотреть между строк, можно увидеть очередную манипуляцию северного "соседа". Даже странно, что прямо не упоминается о Sputnik V, который, очевидно уже начинают использовать в информационной войне России против Украины", - сказано в сообщении.
Ткаченко подчеркнул, что во время информационной войны "любой пост или статья могут быть фейком", и распространяются эти фейки так же быстро, как коронавирус.
"Но, если информация о контрабанде и незаконном внеочередное прививки подтвердится - всем понятно, что счастья этим вакцинированным ни в политической, ни в обычной жизни не будет", - отметил он.
Министр добавил, что сам собирается получить прививку от коронавируса только после того, как их получат представители групп риска - врачи и работники сфер, обеспечивающих жизнедеятельность страны.
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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине:
- Напомним, в Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
- Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
- Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.