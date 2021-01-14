Скандал с вакциной от COVID-19 из Китая: Степанов выдвинул громкое обвинение

Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг закупки Украиной китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

Как подчеркнул он в ходе традиционного онлайн-брифинга, Минздрав начал переговоры о поставках вакцин еще с мая 2020 года.

Говоря о том, почему Украина подписала договор о поставке COVID-вакцины именно с китайской компанией Sinovac, глава Минздрава подчеркнул, что переговоры Украина ведет с целым рядом компаний.

"Все без исключения производители в мире, которые производят вакцины, которые предоставили отчеты, компании, которые зарегистрировали вакцины... мы ведем с ними переговоры с мая. Так же как и с COVAХ. Поэтому это манипуляции, которые пытаются лихачить некоторые политдеятели, у которых кроме болтовни ничего нет. Их цель - навести ужас и держать в страхе украинцев", - добавил Степанов.

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