Скандал с вакциной от COVID-19 из Китая: Степанов выдвинул громкое обвинение

Глава Минздрава рассказал о манипуляциях вокруг закупки вакцины от коронавируса.
Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг закупки Украиной китайской вакцины от коронавируса Sinovac.
Как подчеркнул он в ходе традиционного онлайн-брифинга, Минздрав начал переговоры о поставках вакцин еще с мая 2020 года.
Говоря о том, почему Украина подписала договор о поставке COVID-вакцины именно с китайской компанией Sinovac, глава Минздрава подчеркнул, что переговоры Украина ведет с целым рядом компаний.
"Все без исключения производители в мире, которые производят вакцины, которые предоставили отчеты, компании, которые зарегистрировали вакцины... мы ведем с ними переговоры с мая. Так же как и с COVAХ. Поэтому это манипуляции, которые пытаются лихачить некоторые политдеятели, у которых кроме болтовни ничего нет. Их цель - навести ужас и держать в страхе украинцев", - добавил Степанов.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
- По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.