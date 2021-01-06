Скандал с вакциной от COVID-19: производитель грозит свернуть переговоры - Медзакупки

В Украине разгорелся скандал вокруг закупки вакцины от коронавируса / Reuters

В государственном предприятии Медицинские закупки заявили о том, что один из производителей вакцины от коронавируса может выйти из переговорного процесса с Министерством здравоохранения Украины.

Причиной этому может стать затягивание с ответом со стороны Минздрава, говорится в сообщении, обнародованном на странице Медзакупок в Facebook.

"Один из производителей предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава по закупке (переговоры велись с сентября, финализация документов состоялась в 3-й декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил)", - заявили в госпредприятии.

В Медказупках также добавили, что у Минздрава нет четкости в переговорах.

Отметим, что ранее глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга заявил о намерении сменить компанию для закупки вакцины от COVID-19.

"Своими домыслами и высказываниями автор (гендиректор ГП Медицинские закупки Украины, - ред.) дискредитирует наше государство перед международным сообществом. Этими сообщениями он реально начал ухудшать наши позиции в переговорах, и это уже не шутки", - заявил он.

"Я думаю, что уже в ближайшее время мы сменим компанию, которая будет непосредственно выполнять техническую функцию по закупке вакцин, потому что мы не можем ставить под угрозу обеспечение вакциной Украины, потому что кому-то хочется писать сообщения в социальных сетях и получать какую-то минутку славы, как он, видимо, считает", - добавил Степанов.

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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине: