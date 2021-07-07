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Скандал в Киеве: в частной клинике подпольно торговали вакциной Pfizer

7 июля 2021, 17:26
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В одной из частных клиник нелегально продавали вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В Киеве скандал с торговлей вакциной Pfizer
В Киеве тайно торговали вакциной Pfizer / Reuters

Министерство здравоохранения инициирует служебное расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech в одной из частных клиник Киева.

"Вакцинация - это единственный эффективный способ побороть пандемию. Государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляет доступ к иммунизации постепенно. Торговать вакцинами сегодня - значит подвергать смертельной опасности тех, кому была нужна именно эта доза", - цитирует пресс-служба МОЗ министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Отметим, что пользователи социальных сетей публикуют фотографии их вакцинации вакциной Pfizer с упоминанием столичной клиники Verum Expert Clinic.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

В настоящее время в пунктах и центрах вакцинации доступны вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech.

Вакцина Comirnaty / Pfizer-BioNTech доступна для иммунизации только силами мобильных бригад. Этой вакциной прививают некоторые группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре МОЗ.

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Всего с начала кампании по вакцинации проведены 3 092 168 прививок. Первую дозу получили 2 136 561 человек, полностью завершили вакцинацию 955 607 человек.

Скандал с подпольной вакцинацией:

В начале января появилась информация о том, что в Киеве на базе одной из частных медицинских клиник на тот момент уже неделю как проводили нелегальную вакцинацию от коронавируса препаратом BioNTech и Pfizer. Цена за прививку – от 1 до 3 тысяч долларов. Якобы вакцинировались украинские депутаты и чиновники.

СМИ предполагали, что вакцина могла завозиться из Израиля, однако в Минздраве страны опровергли данную информацию. Там подчеркнули, что вакцина нуждается в правильной транспортировке, поэтому ее невозможно провезти незаметно.

Индийская вакцина CoviShield

В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.

Вакцина CoviShield - что это

CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.

CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

Вакцинация в Украине

23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.

Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.

Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

коронавирус новости вакцина от коронавируса вакцина Pfizer
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