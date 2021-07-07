Скандал в Киеве: в частной клинике подпольно торговали вакциной Pfizer

В Киеве тайно торговали вакциной Pfizer / Reuters

Министерство здравоохранения инициирует служебное расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech в одной из частных клиник Киева.

"Вакцинация - это единственный эффективный способ побороть пандемию. Государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляет доступ к иммунизации постепенно. Торговать вакцинами сегодня - значит подвергать смертельной опасности тех, кому была нужна именно эта доза", - цитирует пресс-служба МОЗ министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Отметим, что пользователи социальных сетей публикуют фотографии их вакцинации вакциной Pfizer с упоминанием столичной клиники Verum Expert Clinic.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

В настоящее время в пунктах и центрах вакцинации доступны вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech.

Вакцина Comirnaty / Pfizer-BioNTech доступна для иммунизации только силами мобильных бригад. Этой вакциной прививают некоторые группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре МОЗ.

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Всего с начала кампании по вакцинации проведены 3 092 168 прививок. Первую дозу получили 2 136 561 человек, полностью завершили вакцинацию 955 607 человек.

Скандал с подпольной вакцинацией:

В начале января появилась информация о том, что в Киеве на базе одной из частных медицинских клиник на тот момент уже неделю как проводили нелегальную вакцинацию от коронавируса препаратом BioNTech и Pfizer. Цена за прививку – от 1 до 3 тысяч долларов. Якобы вакцинировались украинские депутаты и чиновники.

СМИ предполагали, что вакцина могла завозиться из Израиля, однако в Минздраве страны опровергли данную информацию. Там подчеркнули, что вакцина нуждается в правильной транспортировке, поэтому ее невозможно провезти незаметно.