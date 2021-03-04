Скандальный мэр Николаева грозит карой медикам за отказ от вакцинации

Александр Сенкевич предложил лишать невакцинированных больных коронавирусом права лечиться за счет государства.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич прокомментировал свои заявления о том, что горожане, которые откажутся от вакцинации индийской прививкой от коронавируса CoviShield, будут лечиться за свой счет в случае заражения COVID-19.
Лишать невакцинированных больных коронавирусом права лечиться за счет государства — это его собственное мнение, говорится в материале ТСН.
Сенкевич говорит, что скандальное заявление является его собственным мнением, но убежден — было бы хорошо закрепить это на государственном уровне. Ведь пока лечение в стационаре дорогое и финансируется государством.
В то же время он высказал новое предложение и по медикам, которые отказываются от вакцинации. Сенкевич говорит, что таких медработников стоит лишать страхования.
"Если человек пренебрегает своим здоровьем — мне особенно все равно. Но я не хотел бы, чтобы николаевцы да и любые украинцы из собственных налогов платили за лечение тех, кто отрицает вакцинацию и не хочет этого делать", — заявил мэр.
Отметим, что заявление мэра вызвала неоднозначные реакции горожан. В частности, Сенкевичу напоминали о Конституции, которая одинаково гарантирует медицинскую помощь и вакцинированным, и нет.
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Вакцинация от коронавируса:
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.