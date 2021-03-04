Скандальный мэр Николаева грозит карой медикам за отказ от вакцинации

Александр Сенкевич высказался о вакцинации препаратом CoviShield / GettyImages

Городской голова Николаева Александр Сенкевич прокомментировал свои заявления о том, что горожане, которые откажутся от вакцинации индийской прививкой от коронавируса CoviShield, будут лечиться за свой счет в случае заражения COVID-19.

Лишать невакцинированных больных коронавирусом права лечиться за счет государства — это его собственное мнение, говорится в материале ТСН.

Сенкевич говорит, что скандальное заявление является его собственным мнением, но убежден — было бы хорошо закрепить это на государственном уровне. Ведь пока лечение в стационаре дорогое и финансируется государством.

В то же время он высказал новое предложение и по медикам, которые отказываются от вакцинации. Сенкевич говорит, что таких медработников стоит лишать страхования.

"Если человек пренебрегает своим здоровьем — мне особенно все равно. Но я не хотел бы, чтобы николаевцы да и любые украинцы из собственных налогов платили за лечение тех, кто отрицает вакцинацию и не хочет этого делать", — заявил мэр.

Отметим, что заявление мэра вызвала неоднозначные реакции горожан. В частности, Сенкевичу напоминали о Конституции, которая одинаково гарантирует медицинскую помощь и вакцинированным, и нет.

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Вакцинация от коронавируса: