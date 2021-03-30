Сколько COVID-больных выдержит медсистема Украины: в Минздраве назвали цифру

За минувшие сутки госпитализировали 2 597 украинцев / Фото Reuters

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, сколько больных коронавирусом за сутки выдержит медицинская система Украины без введения полного локдауна.

По его словам, на данный момент медсистема страны справляется с наплывом пациентов. И даже с суточным приростом больных COVID-19 в 24 тысячи страна сможет пройти эту вспышку. Об этом Ляшко сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Мы имеем 11 областей сегодня в "красном" уровне эпидемической опасности. Приближаются новые области также к нему. Пока система здравоохранения справляется с нагрузкой", – заверил Ляшко.

Он признал, что сейчас проблемы есть в Житомирской и Черновицкой областях. Там уже созданы комиссии, которые будут проверять соблюдение карантинных ограничений

По мнению заместителя главы Минздрава, противоэпидемических правил нужно придерживаться локально.

"С цифрами 24 тысячи и немножко больше мы проходим без общегосударственного карантина, полного локдауна. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система не будет приближаться к коллапсу", – подчеркнул Ляшко.

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