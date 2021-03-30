Сколько COVID-больных выдержит медсистема Украины: в Минздраве назвали цифру

На данный момент медицинская система страны справляется с наплывом пациентов с коронавирусом. При этом проблемы есть в Житомирской и Черновицкой областях.
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, сколько больных коронавирусом за сутки выдержит медицинская система Украины без введения полного локдауна.
По его словам, на данный момент медсистема страны справляется с наплывом пациентов. И даже с суточным приростом больных COVID-19 в 24 тысячи страна сможет пройти эту вспышку. Об этом Ляшко сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.
"Мы имеем 11 областей сегодня в "красном" уровне эпидемической опасности. Приближаются новые области также к нему. Пока система здравоохранения справляется с нагрузкой", – заверил Ляшко.
Он признал, что сейчас проблемы есть в Житомирской и Черновицкой областях. Там уже созданы комиссии, которые будут проверять соблюдение карантинных ограничений
По мнению заместителя главы Минздрава, противоэпидемических правил нужно придерживаться локально.
"С цифрами 24 тысячи и немножко больше мы проходим без общегосударственного карантина, полного локдауна. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система не будет приближаться к коллапсу", – подчеркнул Ляшко.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 10 533 жителей страны, госпитализировали 2 597 человек. Всего с начала эпидемии по состоянию на утро 30 марта коронавирусом заболели 1 662 942 человека.
- На прошлой неделе коронавирус в Украине установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
- По состоянию на утро 25 марта был зафиксирован антирекорд по числу летальных случаев - 362 жертвы болезни.
- По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
- Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, почему данным статистики не стоит доверять.
- Министр здравоохранения Максим Степанова считает, что Украину ждет тяжелый период, связанный с заболеваемостью COVID-19, до середины апреля. Однако уже сейчас ситуация на западе страны стабилизируется.
- При этом Степанов считает, что в Украине должен сохраняться усиленный адаптивный карантин, но не локдаун.