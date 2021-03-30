УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Сколько COVID-больных выдержит медсистема Украины: в Минздраве назвали цифру

30 марта 2021, 09:07
Прослушать новость
Остановить

На данный момент медицинская система страны справляется с наплывом пациентов с коронавирусом. При этом проблемы есть в Житомирской и Черновицкой областях.

коронавирус
За минувшие сутки госпитализировали 2 597 украинцев / Фото Reuters

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, сколько больных коронавирусом за сутки выдержит медицинская система Украины без введения полного локдауна.

По его словам, на данный момент медсистема страны справляется с наплывом пациентов. И даже с суточным приростом больных COVID-19 в 24 тысячи страна сможет пройти эту вспышку. Об этом Ляшко сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Мы имеем 11 областей сегодня в "красном" уровне эпидемической опасности. Приближаются новые области также к нему. Пока система здравоохранения справляется с нагрузкой", – заверил Ляшко.

Он признал, что сейчас проблемы есть в Житомирской и Черновицкой областях. Там уже созданы комиссии, которые будут проверять соблюдение карантинных ограничений

По мнению заместителя главы Минздрава, противоэпидемических правил нужно придерживаться локально.

"С цифрами 24 тысячи и немножко больше мы проходим без общегосударственного карантина, полного локдауна. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система не будет приближаться к коллапсу", – подчеркнул Ляшко.

Читайте такжеВылилось полтора литра крови: врач назвал новое осложнение после лечения COVID-19

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 10 533 жителей страны, госпитализировали 2 597 человек. Всего с начала эпидемии по состоянию на утро 30 марта коронавирусом заболели 1 662 942 человека.
  • На прошлой неделе коронавирус в Украине установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
  • По состоянию на утро 25 марта был зафиксирован антирекорд по числу летальных случаев - 362 жертвы болезни.
  • По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
  • Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, почему данным статистики не стоит доверять.
  • Министр здравоохранения Максим Степанова считает, что Украину ждет тяжелый период, связанный с заболеваемостью COVID-19, до середины апреля. Однако уже сейчас ситуация на западе страны стабилизируется.
  • При этом Степанов считает, что в Украине должен сохраняться усиленный адаптивный карантин, но не локдаун.

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 Виктор Ляшко карантин в Украине коронавирус новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Сколько COVID-больных выдержит медсистема Украины: в Минздраве назвали цифру». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Украину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач АмосоваУкраину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач Амосова Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Скандалы в ПАСЕ: Меркель сказала, убийца ли Путин, а Гончаренко грозят санкцииСкандалы в ПАСЕ: Меркель сказала, убийца ли Путин, а Гончаренко грозят санкции Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужемСоломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Путин ответил Зеленскому и позвал в МосквуПутин ответил Зеленскому и позвал в Москву

Последние новости

04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
Реклама
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
Реклама
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
Реклама
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять