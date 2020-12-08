Сколько дней до прививки от коронавируса нельзя пить алкоголь: ответ эксперта

Эксперт поведала, сколько дней до прививки от коронавируса нельзя пить алкоголь / Reuters

Коронавирус в мире в последнее время ускорился. По состоянию на 8 декабря зарегистрировали почти 68 миллионов случаев заражения. Число жертв COVID-19 превысило 1,5 миллиона. Сейчас человечество стоит на пороге массовой вакцинации от коронавируса. Но вакцина может не сработать, если человек употреблял алкоголь. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь.

"Как минимум две недели до иммунизации, абсолютно точно надо прекратить прием алкоголя. Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции — 42 дня", — сказала Попова в эфире радио Комсомольская правда.

Она отметила, что 42 дня от первой инъекции — период формирования иммунитета, в этот период надо поберечь себя.

"В этот момент, наоборот, надо еще и поберечься. Ваш иммунитет настроен на этот антиген", - сказала Попова.

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