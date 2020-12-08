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Сколько дней до прививки от коронавируса нельзя пить алкоголь: ответ эксперта

8 декабря 2020, 21:04
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После вакцинации нельзя употреблять алкоголь 42 дня. Но пить также нельзя и до прививки.

коронавирус
Эксперт поведала, сколько дней до прививки от коронавируса нельзя пить алкоголь / Reuters

Коронавирус в мире в последнее время ускорился. По состоянию на 8 декабря зарегистрировали почти 68 миллионов случаев заражения. Число жертв COVID-19 превысило 1,5 миллиона. Сейчас человечество стоит на пороге массовой вакцинации от коронавируса. Но вакцина может не сработать, если человек употреблял алкоголь. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь.

"Как минимум две недели до иммунизации, абсолютно точно надо прекратить прием алкоголя. Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции — 42 дня", — сказала Попова в эфире радио Комсомольская правда.

Она отметила, что 42 дня от первой инъекции — период формирования иммунитета, в этот период надо поберечь себя.

"В этот момент, наоборот, надо еще и поберечься. Ваш иммунитет настроен на этот антиген", - сказала Попова.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Учёные пришли к выводу, что противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при коронавирусе.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.

коронавирус новости вакцина от коронавируса
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