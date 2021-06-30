Сколько украинцев полностью привиты от COVID-19: Минздрав озвучил цифры

Всего с 24 февраля 2021 года было сделано 2,5 млн прививок от COVID-19 / УНИАН

С начала старта кампании по вакцинации украинцев от коронавируса в стране получили одну прививку от COVID-19 почти два миллиона граждан, 650 тысяч - полностью вакцинированы.

29 июня медики сделали 81 637 прививок: одну дозу вакцины получили 21 475 человек, полностью иммунизированы – 60 162 человека, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всего с начала прививочной кампании против коронавируса SARS-CoV-2 в Украине прививку сделали 1 933 946 человек, из них получили 1 дозу - 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы вакцины - 649 524 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего с 24 февраля 2021 года сделано 2 583 468 прививок.

По состоянию на 29 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.

Сколько украинцев получили прививку от коронавируса - статистика на 30 июня 2021 / t.me/mozofficial

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