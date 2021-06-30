Сколько украинцев полностью привиты от COVID-19: Минздрав озвучил цифры

Вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 началась в Украине 24 февраля 2021 года. С того момента в стране сделано более 2,5 млн прививок.
С начала старта кампании по вакцинации украинцев от коронавируса в стране получили одну прививку от COVID-19 почти два миллиона граждан, 650 тысяч - полностью вакцинированы.
29 июня медики сделали 81 637 прививок: одну дозу вакцины получили 21 475 человек, полностью иммунизированы – 60 162 человека, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Всего с начала прививочной кампании против коронавируса SARS-CoV-2 в Украине прививку сделали 1 933 946 человек, из них получили 1 дозу - 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы вакцины - 649 524 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего с 24 февраля 2021 года сделано 2 583 468 прививок.
По состоянию на 29 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро среды, 30 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 633 жителей страны. Госпитализированы 360 человек; летальных случаев - 40, выздоровели - 2 294 человека.
- За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев, Донецкой, Харьковской, Луганской и Львовской областях.
- По состоянию на утро вторника, 29 июня, в Украине был зафиксирован рекордный минимум новых диагнозов за сутки с начала года. Болезнь выявили у 182 жителей страны.
- Новая вспышка коронавируса в Украине осенью практически неизбежна, рассказал врач-анестезиолог одной из израильских компаний Борис Бриль. Он отметил, что коронавирус Дельта более опасен, чем предыдущие версии COVID-19, им могут заражаться даже люди, привитые одной и двумя дозами вакцины.